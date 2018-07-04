Yeni Nesil iPad Modelleri iPhone X'u Andıracak

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple, yeni nesil iPad modelleriyle iPhone’larda kullanılan teknolojileri birbirine yaklaştırmak amacıyla yeni nesil iPad’lere Face ID, Animoji ve Memoji gibi özellikleri getirmeyi planlıyor.

Akıllı telefonlar için uygulamalar üreten Steve Troughton-Smith isimli yazılımcı, iOS 12’nin beta sürümünün kodlarını karıştırırken, Apple’ın yeni iPad modellerinde yapmayı planladığı değişikliklere dair önemli ipuçları keşfetmeyi başardı. Yazılımcının keşfettiği o değişik AvatarKit üzerinde yapılmıştı. Apple’ın Animoji ve Memoji’nin geliştiriciler tarafından kullanılmasının önünü açan ve SDK adı verilen altyapısına eklemeler yaptığını aktaran yazılımcı, yapılan eklemeyle birlikte Animoji ve Memoji’nin iPhone X’un yanı sıra daha büyük ekranlarda da kullanılmasının önünün açıldığını söyledi.

SDK yani yazılım geliştirme kitine yapılan bu eklemelerle birlikte yeni iPad modeli üzerinde yapılacak kimi değişikliklere dair çıkarım da yapılmaya başlandı. Animoji ve Memoji teknolojisinin kullanılabilmesi için cihazlarda iPhone X’te olduğu gibi algılayıcılarla sensörler olması gerektiğini belirten uzmanlar, böylece iPad’lerin de güçlü lenslerle desteklenebileceğini dile getirdiler. Konuyla ilgili henüz Apple’dan resmi bir açıklama gelmezken, SDK üzerinde yapılan yeniliklerin sadece deneme amaçlı olabileceği, Apple’ın yeni iPad’lerde bu özellikleri kullanmaktan vazgeçebileceği de kaydedildi.