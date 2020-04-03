Yeni Nesil iPhone SE Bugün Tanıtılabilir! İşte Detaylar

Uygun fiyatlı iPhone modeli hakkında yepyeni bir iddia ortaya çıktı. iPhone SE ismine sahip olması beklenen yeni modelin 3 Nisan'da yani bugün tanıtılacağı söylenmekte.

iPhone SE Bugün Tanıtılacak Mı?

Apple'ın resmi internet sitesinde ortaya çıkan bir ekran koruyucu cihazın bugün tanıtılacağı iddialarını beraberinde getirdi. Apple'ın internet sitesinde satılan Belkin InvisiGlass Ultra ekran koruyucusu artık iPhone SE modelini desteklemekte. Bu ekran koruyucu daha önceden iPhone 8 ve iPhone 7 modelleri ile uyumluydu.

Apple tarafından yapılan bu değişiklik akıllara acaba "iPhone SE bugün tanıtılacak mı?" sorusunu getirdi. Apple'ın yeni iPhone modelini ne zaman tanıtılacağı halen bilinmezliğini korumakta.

iPhone SE'nin A13 Bionic işlemciden gücün alacağı ve 3 GB RAM'e sahip olacağı bilgisi sızdırıldı. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanına sahip olması beklenen iPhone SE, 4.7 inçlik ekran ile gelebilir. iPhone SE, TouchID sensörüne sahip olacak. iPhone SE'de iPhone 8'e kıyasla daha büyük bir kamera sensörünün bulunacağı konuşulmakta.