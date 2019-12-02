Yeni Nesil Kimlik Kartı için Büyük Talep!

Geçtiğimiz saatlerde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kartlar ile ilgili bazı istatistikleri paylaştı.

49 Milyon 270 Bin

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri sırasında açıklama yapan Soylu, "Türkiye genelinde 801 pasaport başvuru noktası, 808 sürücü belgesi başvuru noktası hizmet veriyor ve müracattan 1+3 günde belgelerin sahiplerine teslim sağlanıyor." dedi.

"Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam üç milyon dört yüz bin yeni nesil pasaport, yedi milyon üç yüz bin sürücü belgesi verilmiş olup, verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır." diyen Soylu, yıl sonu hedefinin 50 milyon adet olduğunu belirtti.

Yeni nesil çipli kartlar ile ilgili önemli projelerin yürütüleceğini vurgulayan Süleyman Soylu, kartın çok daha işlevsel bir yapıya bürüneceğinin de mesajını verdi.