Yeni Nesil Konsollarda Ön Sipariş Rekoru Kimde? (PS5 vs Series X)

Yapılan son oyun araştırmasında yeni nesil konsollarda ön sipariş tercihi detayları belli oldu. Oyuncular ön sipariş tercihlerini PS5'ten yana kullanıyorken, Xbox Series X ve Series S modellerinin neden daha az tercih edildiği belli oldu.

Pazar araştırma şirketi VGM'nin yaptığı son analize göre yeni nesil konsol için ön sipariş veren ABD'li oyuncular, ağırlıklı olarak PlayStation 5'in disk sürümünü tercih ediyor.

23-25 ​​Eylül 2020 tarihleri ​​arasında ABD genel oyun popülasyonunu temsil eden 511 katılımcıdan oluşan bir anket sonucuna göre, yeni nesil konsollarda ön sipariş tercihinin hangi markadan yana olduğu belirlendi.

Yeni nesil konsollarda ön sipariş tercihi PS5'ten yana

Katılımcıların yüzde 15'i yeni nesil konsol için ön siparişi başarıyla verebildiklerini söyledi. Bu grup içerisinde ise yüzde 72'si PS5'in disk sürümünü tercih ediyorken, yüzde 30'luk kesim ise Xbox Series X satın aldığını belirtti. Ayrıca yüzde 10'u PS5 dijital sürümü ve yüzde 8'i Xbox Series S ön siparişi verdiğini belirtti.

Ankete katılanlardan 153 kişilik grubun, yeni nesil konsol için ön sipariş vermeye çalıştıkları ancak bunu yapamadıkları ortaya çıktı. Bunların arasından yüzde 58'i PS5 disk sürümünü ve yüzde 40'ı ise Xbox Series X ön siparişi vermek istediğini dile getirdi.

Yeni nesil konsollardaki oyun tercihlerine bakıldığında, PS5 ön siparişi veren (veya 2020'nin sonuna kadar satın almak isteyen) katılımcıların yüzde 52'si Marvel's Spider-Man: Miles Morales'i oynamak istediklerini aktarıyor. God of War: Ragnarok (yüzde 42) ve Final Fantasy XVI (yüzde 32) ise PS5 satın alma sebepleri arasında yer alıyor.

Xbox Series X ve Series S için Halo Infinite, satın alma kararı verdiren özel oyun olarak karşımıza çıkıyor. Katılımcıların yüzde 45'i Halo Infinite için Xbox'ı tercih ediyorken; yüzde 26'sı Fable, yüzde 24'ü ise Forza Motorsport 8'i oynamak istiyor.

Bu tercihlerin haricinde PS5 satın alanların büyük kısmı yeni özel oyunları oynamak istediğini belirtirken, Xbox Series ile ilgilenen yüzde 42'si Game Pass gibi abonelik programlarına kaydolabilmeyi amaçladığını aktardı. Peki ya sizin tercihiniz hangi konsoldan yana: PS5 mi yoksa Xbox Series X mi?