Yeni Nesil Oyunları Chrome'da Çalıştırmak Mümkün Olabilir!

Google, web uygulamalarına ekran kartınızın yeteneklerine daha fazla erişim sağlayan bir API olan WebGPU'nun yaklaşık üç hafta içinde çıkacak olan Chrome 113'te varsayılan olarak etkinleştirileceğini duyurdu. WebGPU, Direct3D 12'yi destekleyen Windows PC'lerde, macOS'ta ve Vulkan'ı destekleyen ChromeOS cihazlarında kullanılabilecek.

Bir blog yazısına göre WebGPU, geliştiricilerin şu anda çok daha az kodla elde edebildikleri aynı grafik seviyesine ulaşmalarını sağlayabilir ve "makine öğrenimi model çıkarımlarında üç kattan fazla iyileştirme" sağlar. Bu sonuncusu oldukça önemli. Gelişmiş makine öğrenimi performansı, özelliğin Chrome'a deneysel olarak eklendiği 2021'de ilginçti ancak şimdi üretken yapay zekâlar ve büyük dil modelleri çağındayız, bu nedenle bu özellik daha etkili olabilir.

Gelişmiş Makine Öğrenimi ve WebGPU, Google Chrome'a Ekleniyor

Google'ın Bard'ı ve Microsoft'un Bing'i gibi hizmetler yerel donanımınızdan gerçekten faydalanmasa da bunu yapan harika makine öğrenimi uygulamaları için bolca alan var.

Ayrıca elbette, geliştiricilerin tarayıcınız için daha iyi görünen oyunlar yazmasına da olanak sağlayabilir. Babylon.js'nin Chrome Beta sürümünü kullanıyorsanız çalıştırabileceğiniz oldukça etkileyici bir demosu var.

Google, bu ayki sürümün "gelecekteki güncellemeler ve geliştirmeler için bir yapı taşı görevi gördüğünü" söylüyor ve gelecekte "daha gelişmiş grafik özellikleri" ve "gölgelendirici çekirdeklere daha derin erişim" ve WebGPU'da çalışan içeriği gerçekten nasıl geliştireceğinize dair iyileştirmeler vaat ediyor.