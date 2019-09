Yeni Nesil PlayStation, Dinlenme Modunda PS4'ten Daha Az Güç Tüketecek

Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı verilen mücadele devam ederken, Sony de buna destek çıkacağını açıkladı. Japon teknoloji devi, Playing for the Planet ile ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bildiğiniz gibi dünya genelinde iklim koşulları değişiyor ve bütün firmalar da üretimlerinde malzeme kullanımı ve sistem işleyişi olarak artık buna özen gösteriyorlar. US PlayStation Blog üzerinden açıklama yapan SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan, katıldığı UN Climate Summit'te (BM İklim Zirvesi) BM Çevre komitesinin çabalarına katkıda bulunmak adına Playing for the Planet anlaşmasıyla oyun endüstrisindeki Microsoft, Google Stadia, Ubisoft gibi büyük isimlerin arasına katılacağını duyurdu.

PlayStation 4 için yüksek performanslı grafik işlemcisi entegreli yonga üzeri sistem mimarisi gibi teknolojiler ve enerji tasarrufu gibi mod ile konsolun güç tüketimini azaltmaya yönelik girişimlerde bulunduklarını hatırlatan Ryan, "Yeni nesil PlayStation konsolunun oynanışı kesme olanağı sunarak PS4'ten çok daha az enerji tüketiminin olacağını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Eğer bir milyon kullanıcı bu özelliği aktif hale getirirse, bin Birleşik Devletler evinin ortalama elektrik kullanımına eş değer tasarruf gerçekleşmiş olacak." yorumunda bulundu ve devam etti. "İşlemler açısından, oyun hizmetlerimizin doğaya verilen karbon miktarı değerlendirmesini tamamlayacağız ve veri merkezlerimizdeki enerji verimi tedbirlerini rapor edeceğiz. Enerji verimli konsol kurulumu ve kullanımı açısından müşterilerimizi bilgilendirmeyi taahhüt ediyoruz."

Jim Ryan tarafından yapılan bu açıklamalar sonrasında yeni nesil PlayStation modelinin, PlayStation 4 modeline göre enerji verimliliği konusunda çok daha etkili olduğu ortaya çıkmış oldu. Bakalım ilerleyen dönemlerde diğer büyük teknoloji firmaları da konuyla ilgili aynı hassasiyeti gösterecekler mi?