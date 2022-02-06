Sony’nin Tanıttığı Yeni Nesil PlayStation VR2’nin Resmi İnternet Sayfası Açıldı

Dev teknoloji şirketi Sony, son günlerde sık sık gündeme geliyor. Gelişen teknoloji ile beraber özellikle VR tarafına ciddi yatırımlar yapıldı. Ancak Sony, konsol tarafından geliştirilen VR çalışmalarında bir rakibe sahip değil. Yeni bir cihaz üzerinde daha çalışan şirket, geçtiğimiz aylarda yeni nesil PlayStation VR2’yi duyurdu.

Bugün geçtiğimiz birkaç saat içerisinde PlayStation VR2’nin resmi internet sayfasını açan Sony, cihaz ile ilgili olarak birçok detayı bu sitede paylaştı. Ancak halen PlayStation VR2’nin ne zaman çıkacağı bilinmiyor.

PlayStation VR2 Özellikleri Neler?

4K HDR Ekran

İki adet 2000 x 2040 OLED ekran, orijinal PlayStation VR gözlüğünün ürettiği çözünürlüğün dört katından fazlasını sunuyor. Bunun yanında, 4K Yüksek Dinamik Aralıklı görseller ve 120 fps'ye1 kadar nefes alan sanal gerçeklik ortamlarını net bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz.

Gelişmiş Konfor

110 derece görüş alanı; hafif, dengeli Fresnel merceği ve odağı kendi kişisel tercihinize göre özelleştirmenizi sağlayan lens ayar kadranı ile rahat oyun seanslarının keyfini çıkarın.

Göz Takibi

PlayStation VR2 gözlüğü, gözlerinizin hareketini algıladığından, çevrimiçi olarak diğer oyuncularla tanıştığınızda yüksek duygusal tepki ve gelişmiş ifade sağlar.

Göz takibi kameraları, nişan alırken veya etrafa bakarken görüş açınızı takip ediyor, gelişmiş görüntüleme teknikleri odaklandığınız her şeyi tespit etmek ve geliştirmek için çözünürlükleri ayarlayarak görsel deneyimi iyileştiriyor.

İçten Dışa Takip

PlayStation VR2 sizi ve kontrol cihazlarınızı gözlüğe gömülü dört kamera aracılığıyla takip ederken özgürce oynayın. Hareketleriniz ve baktığınız yön, harici bir kameraya gerek kalmadan oyun içinde yansıtılır.

Gözlük Geri Bildirimi

Oyun deneyimi sırasında önemli anlarda ince, duyarlı gözlük titreşimleri hissedin. Tek bir yerleşik motor tarafından oluşturulan bu titreşimler, siz oynadıkça yaşanan duyusal sürükleyicilik deneyimine akıllı bir dokunma unsuru ekler.

Gerilim dolu anlarda karakterinizin yüksek nabzını, başınıza yakın geçen nesnelerin hızını veya hız yapan bir aracın ivmesini saptayın.

Tempest 3D Audiotech

Oyun içi sesler, dinamik olarak konumunuza ve baş hareketlerinize uyum sağlarken, kendinizi inanılmaz gerçekçi seslerle çevreleyin1.

Kulağınıza fısıldayan bir karakterin varlığını hissedin, silah sesleri veya yaya geçidinden arkadaşlarınızı ve düşmanlarınızı bulun ve herhangi bir yönden yaklaşan bir tehdidin ürkütücü korkusunu yaşayın.

Tek Kablolu Bağlantı

PlayStation 5 konsolunun ön USB bağlantı noktasına basit bir tek kablolu bağlantı ile doğrudan yeni sanal dünyalara atlayın. PlayStation VR2'yi kurmak hızlı ve kolaydır; sadece takın ve çalıştırın.

PlayStation VR2 Sense Kontrol Cihazı Özellikleri

Küre Tasarımı

Sezgisel yeni PS VR2 Sense kontrol cihazını ele alarak dengeli ve ergonomik bir tasarımla hareket özgürlüğünü ve gerçekçi, doğal bir oyun deneyimini yaşayın böylece içinde bulunduğunuz oyun dünyasını rahatça keşfetmeye odaklanabilirsiniz.

Analog Çubuklar Ve Düğmeler

Bir Seçenekler düğmesi ve bir 'Oluştur' düğmesi ile birlikte iki kontrol cihazı arasında bölünmüş geleneksel analog çubuklar ve eylem düğmeleri ile oyun içi eylemleriniz ve donanımınız üzerinde ilave kontrole ulaşın. Uyarlanabilir tetiklerin yanı sıra, her iki kontrol cihazı da oyun içi nesneleri yakalamak için bir ‘kavrama’ düğmesine sahiptir.

Parmak Dokunuşu Algılama

Parmak dokunuşu algılama, PS VR2 Sense kontrol cihazının doğal hareketleri ve ifadeleri kopyalamasına ve sanal dünyaya erişip dokunmanıza izin verdiğinden, bir düğmeye aktif olarak basmasanız bile, oyun içi ögelerle ve ortamlarla doğal olarak etkileşime girmeniz mümkün olacak.

Dokunsal Geri Bildirim

Oyun içi eylemlerinize gerçekçi ve ayrıntılı tepkiler alın. İnce, hassas titreşimlerden yoğun titreşimlere kadar, oyun dünyasındaki geniş bir duyum yelpazesini ellerinizde hissedebilirsiniz.

Farklı silahlarla ateş etmenin veya saldırmanın, araçlar üretmenin, çeşitli çevresel dokulara dokunmanın ve dalgalı arazide seyahat etmenin nasıl bir şey olduğunu hissedin.

Uyarlanabilir Tetikler

Oyun içinde eşyalarınız ve çevrenizle etkileşime geçtiğinizde farklı seviyelerde güç ve gerilimi deneyimleyin. Gittikçe gerilen bir ok yayını geri çekmekten, ellerinizle nesneleri ezmeye veya savaşın sıcaklığında bir silahın tutukluğunu hissetmeye kadar, uyarlanabilir tetikler sizi derin bir sürükleyicilik hissi için ekran üzerindeki eylemlerinize fiziksel olarak bağlıyor.