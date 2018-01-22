Yeni Nesil Silahlarımız Görücüye Çıktı

Son zamanlarda savunma sanayii alanında büyük bir atılım gerçekleştiren Türkiye, helikopterlerden zırhlı araçlara, füze sistemlerinden askeri teçhizatlara kadar birçok kategoride yerli ürün yelpazesini genişletiriyor. ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN önderliğinde geliştirilen ürünler, dünyanın önemli orduları tarafından da tercih ediliyor.

"Yerli ve milli" mottosuyla geliştirilen son teknolojiye sahip ürünler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en önemli envanterlerini oluşturuyor. Son yıllarda birbirinden başarılı projeler gerçekleştiren Türkiye, milli tank, milli uçak, milli gemi ve milli uydu projeleri başta olmak üzere birçok alanda yaptığı yatırımlara devam ediyor.

İşte Savunma Sanayii'nde devrim yaratan yeni nesil yerli teknolojili ürünler:

ATAK Helikopteri

İtalyan AgustaWestland, TUSAŞ ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen ATAK T-129 taarruz ve taktik keşif helikopteri ilk uçuşunu İtalya‘da AgustaWestland tesislerinde 28 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirdi. Maksimum kalkış ağırlığı 5 ton olan ve 288 km/saat hıza ulaşabilen ATAK T-129 taarruz ve taktik keşif helikopteri, 556 km menzile sahip. Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan ATAK T-129, TSK'ya terörle mücadele noktasında önemli bir güç sağlıyor.

TUSAŞ Anka

Adı efsanevi Zümrüdü Anka kuşuna dayanan TUSAŞ Anka, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilmiş en donanımlı İHA'ların (İnsansız Hava Aracı) başında geliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında ilk silahlı operasyonunu Elazığ'da başarıyla gerçekleştiren yerli insansız hava aracı ANKA, 19 bin feet (Yaklaşık 5 bin 800 metre) yüksekliğe çıkabiliyor ve 32 kilometre karelik bir alanda keşif, gözetleme ve diğer faaliyetleri gerçekleştirebiliyor.

SOM Füzesi

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve üretimini ROKETSAN'ın yaptığı yerli cruise füzesi SOM'un menzili 180 kilometrenin üstünde. Yüksek kesinlikli, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen yeni nesil bir seyir füzesi olan SOM, “yüksek korunaklı” hedeflerin imha edilmesi amacı ile geliştirilen bir füze sistemi olmasıyla dikkat çekiyor.

ZIPKIN

Türkiye’nin ilk yerli Kaideye Manteli Stinger‘i (KMS) olan ZIPKIN, ASELSAN tarafından üretildi. Zıpkın TSK envanterindeki yerini 20 Ekim 2004‘te almıştı. Tüm fonksiyonları bilgisayar tarafından denetlenen bir Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi olan ZIPKIN, araç kabininde yer alan nişancı ve sürücü (nişancı yardımcısı) olmak üzere iki personelle kullanılıyor.

Fırtına Obüsü

Atış kontrol sisteminde ASELSAN imzalı özel bir yazılımın kullanıldığı Fırtına, 40 kilometre menzilli yaptığı atışlarda, yakın aralıklarla attığı mermilerle hedefi üç farklı noktadan vurabilme özelliğine sahip. 12 adet hidro-pnömatik süspansiyon ünitesi ve tekerlerinden oluşan gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde engebeli arazi dahil her türlü arazide rahatça harekat icra edebilen Fırtına, saatte 66 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

ALTAY Tankı

ALTAY Türkiye’nin özgün tasarım ürünü üçüncü nesil+ ana muharebe tankıdır. Türkiye’nin en büyük kara platform projesi kapsamında geliştirilen ALTAY, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gelecek ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Son teknolojiyi kullanan ALTAY, artılmış bekaa kabiliyeti, hareket kabiliyeti ve atış gücüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Şu anda detaylı tasarım aşamasında olan ALTAY, üstün ateş gücü ve isabet oranıyla TSK'nın en önemli envanterlerinden bir tanesi olacak.

PARS 4x4

İleri gözetleme, anti- tank ve komuta kontrol gibi özel maksatlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir araç olan PARS, 25-30 Bg/ton gücündeki araç 1.9 m’lik düşük bir siluete ve amfibi özelliğe sahiptir. 5 kişilik mürettebatı bulunan araç hiçbir hazırlık gerektirmeden derin ve akıntılı suda operasyon yapabiliyor. Mayınlara ve el yapımı patlayıcılara karşı korumalı olan aracın gövdesi, balistik malzemeden üretildi.