Microsoft Duyurdu: Yeni Nesil Windows Geliyor!

Yeni nesil Windows neler sunacak? Microsoft'un geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Build 2021 konferansına göre Windows; kullanıcı arayüzü değişiklikleri, yeni bir mağaza ve daha fazlasını alacak. Microsoft CEO'su Satya Nadella son aylarda “yeni nesil Windows”u test ettiklerini dile getirdi.

Microsoft'un Build 2021 isimli konferansı geçtiğimiz gün gerçekleşti ve pek çok kullanıcı Windows 10 veya Windows 11 ile ilgili bir araç takımının duyurulmasını bekliyordu. Fakat Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın açılış konuşmasıyla birlikte yeni nesil Windows'un geleceği dile getirildi.

Yeni nesil Windows neler sunacak?

Build 2021 boyunca Windows ile ilgisi olan neredeyse hiçbir bilgi paylaşılmadı. Bunun asıl nedeni ise Microsoft'un Haziran ayında Sun Valley adlı büyük bir işletim sistemi revizyonunu göstereceği bir Windows etkinliği planlamasından kaynaklanıyor.

CEO Nadella, konferansın açılış konuşmasında, Microsoft'un artık Windows'u sadece yenilemeyeceğini, yeni nesil bir Windows işletim sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Nadella, açılış konuşmasının yaklaşık 15 dakikalık bölümünde şunları aktardı:

"Windows hiç bu kadar önemli olmamıştı. Windows 10, 1,3 milyardan fazla kişi tarafından çalışmak, öğrenmek, bağlanmak ve oyun oynamak için kullanılıyor. Windows, tüm geliştirici ve iş birliği araçlarınızı tek bir yerde topluyor. İstediğiniz donanımı seçmenize izin verir, Linux ve Windows ile birlikte çalışır ve modern bir Terminal'e sahiptir. Ancak yakında, geliştiriciler ve içerik oluşturuculara daha büyük ekonomik fırsatların kilidini açmak için son on yılın en önemli Windows güncellemelerinden birini paylaşacağız. Son birkaç aydır kendi kendime bu duyuruyu bekliyorum ve yeni nesil Windows konusunda inanılmaz derecede heyecanlıyım. Size sözümüz şudur: Bugün her Windows geliştiricisi için daha fazla fırsat yaratacağız ve uygulamaları oluşturmak, dağıtmak ve bunlardan para kazanmak için en yenilikçi, yeni, açık platformu arayan her içerik oluşturucuyu memnuniyetle karşılayacağız."

Yeni nesil Windows'u, "son on yılda platformda yapılan en önemli güncellemelerden biri" olarak adlandırmak cesur bir iddia. Çünkü hem Windows 8 hem de Windows 10 son on yılda piyasaya sürüldü. Windows 8'in başarısı veya başarısızlığına bakılmaksızın, tam bir UI ve UX revizyonu yaşatarak büyük bir güncelleme sunduğu inkar edilemez. Yine de Windows 10X'in iptal edilmesiyle daha büyük bir ekosistemin geleceği onaylanmış oldu.