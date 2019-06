Yeni Nesil Xbox, E3 2019 Fuarında Duyurulabilir

Microsoft'un tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük E3 konferansını düzenlemesi ile E3 2019 fuarı bugün resmen başlayacak. Daha önceden resmi olarak paylaşılan detaylar ile Project xCloud servisine ek olarak yazılım devinin bünyesine kattığı stüdyolar tarafından geliştirilmekte olan on dört kadar oyununun konferans sırasında gösterileceğini öğrenmiştik. Ancak bizleri daha da heyecanlandıran bir şey var. Yeni nesil Xbox konsolu bu konferans sırasında büyük bir ihtimalle tanıtılacakmış gibi görünüyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ayın sonlarına doğru NeoGAF sitesi üzerinden paylaşım yapan Braldryr, tanıdığı önemli isimler sayesinde Microsoft tarafından düzenlenecek olan E3 2019 konferansı ile ilgili birçok detaya ulaştığını belirtmişti. Bu detayların arasında yeni nesil Xbox konsolu ile ilgili de bir detay yer alıyor. Öyle ki, Braldryr yazılım devinin konsolu tanıtmak için acele etmeyeceğini ve bu fuarda sadece teknik özelliklerini ortaya çıkaracağını belirtmişti. Bu detay da bir sızıntı olduğu için her şeye rağmen bir açık kapı bırakmayı tercih etmiştik ama görünen o ki bir şeyler olacak.

Bugün TSİ 23:00 sıralarında başlayacak olan konferans öncesinde, bildiğiniz gibi Microsoft cephesi bir süredir geri sayım yapıyordu. İşte bu geri sayım paylaşımlarının her birinde de fuarda gösterilecek olan oyunlar ekranımıza geliyor. Twitter kullanıcıları tarafından fark edilen bir detaya göre de her bir paylaşımda sol tarafta bir kod yer alıyor.

There is a hidden message in the Xbox countdown to E3.



RGB(255,36,0)



Color name: *Scarlet*



:)



Thanks to @Rand_al_Thor_19. pic.twitter.com/6lzjdacKGM