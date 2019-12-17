Yeni Nesil Xbox Konsolunun Adı Sadece Xbox Olacak

Microsoft yeni nesil konsolunu E3 2019 fuarında Project Xbox Scarlett kod adıyla duyurmuştu ve ilk detayları paylaşmıştı. Zaman içerisinde hem donanımsal hem de yazılımsal olarak tam uyumluluk dahil bir takım detayların paylaşıldığı konsol için gözler E3 2020 fuarına dönmüştü ama Microsoft bir sürpriz yaparak The Game Awards 2019 şovunda konsolun görünümünün yanı sıra bir takım yeni detayları da paylaşmıştı.

Yakın zaman önce yeni bir açıklama daha geldi. Business Insider sitesine konuşan bir Microsoft temsilcisi, The Game Awards 2019 şovunda Xbox Series X olarak tanıtılan yeni nesil konsolun adının sadece Xbox olacağını belirtti. "Yeni nesilde devam ettireceğimiz isim doğrudan Xbox olacak." dedi ve devam etti. "Ve The Game Awards'ta gördünüz ki isim Xbox Series X ile gerçek oldu."

Aynı Microsoft temsilcisi, röportajın ilerileyen kısımlarında çok önemli olabilecek bir bilgiyi de veriyor. Öyle ki "Hayranların önceki nesillerde gördüğüne benzer olarak, Xbox Series X adı gelecekte ek konsollara da alan yaratıyor."

Hatırlayacağınız üzere sizler ile daha önceden paylaştığımız haberimizde de aktardığımız üzere, Kotaku sitesine bağlı kaynaklar Microsoft cephesinin iki farklı konsol modeli üzerinde çalıştığını aktarmışlardı. Aktarılan bilgilerde, Anaconda kod adlı modelin son teknoloji donanıma ve Lockhart kod adlı diğer modelinde de disk sürücüsüz ve daha düşük maliyeti bir donanıma sahip olacağı söyleniyordu. Microsoft temsilcisinin yaptığı açıklama, dolaylı yoldan Kotaku kaynaklarının aktardığı bilgileri doğrulamış gibi görünüyor. Tabii ki bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Yeni nesil Xbox konsolunun 2020 yılının son çeyreğinde çıkması bekleniyor.