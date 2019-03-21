Yeni Nesil Yıkılma ve Fizik Sistemini Gösteren Unreal Engine Heyecalandırdı

Oyun geliştiricilerini bir araya getiren en önemli organizasyonlardan Game Developers Conference 2019 tam gaz devam ederken, Unreal Engine isimli motorun geliştiricisi Epic Games, yeni bir video yayınlandı. Unreal Engine fizik yeteneklerinin gösterildiği video, izleyenlerden tam not aldı.

Her ne kadar son zamanlarda Fortnite ile adı anılıyor olsa da çok uzun yıllardır Unreal Engine isimli oyun motorunu geliştiren Epic Games, motor üzerinde sürekli yenilikler yapıyordu. Yapılan yenilikleri daha iyi gösterebilmek adına çeşitli zamanlarda demo videolar hazırlayan şirket, GDC 2019 için Chaos adını verdiği küçük bir klip hazırladı.

Unreal Engine 4.23 sürümü ile daha da kullanılabilir hale gelecek yeni yıkım ve fizik dinamiklerini detaylı olarak aktaran videoda, yıkılan binalardan parçalanan duvarlara kadar birçok detaya yer verildi.

The Matrix’in lobi sahnesine benzer bir temayla yapıldığı gözlerden kaçmayan videoda gösterilen yıkılma ve fizik efektlerinin güzelliği ise tam not almayı başardı. İlerleyen günlerde piyasaya çıkacak oyunlarda yer alması muhtemel olan yeni Unreal Engine özelliklerinin gösterildiği o videosu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.