Yeni Nesilde de Disksiz Bir Xbox Modeli Görebiliriz

Microsoft ilk defa bu nesilde disksiz bir Xbox One modelini satışa sunmuştu. Xbox One S All Digital Edition adıyla çıkan bu model, görünen o ki bir geleneğin başlangıcı olabilir. Yazılım devi yeni nesilde de disksiz bir Xbox konsolu satışa sunabilir.

Kod adı Project Xbox Scarlett olan yeni nesil Xbox konsolu, E3 2019 fuarında duyurulmuştu. Konsolun resmi duyurusu öncesinde ortaya atılan bir iddia ile iki farklı modelin satışa sunulacağı söylenmişti. Anaconda kod adlı yüksek performanslı bir model ve Lockhart kod adlı düşük performanslı ve Xbox One S All Digital Edition gibi disk sürücüsü olmayan bir model ama Xbox Patronu Phil Spencer, daha sonradan bunu yalanlayarak tek bir model hazırlandığını belirtmişti. Ancak Kotaku sitesinden Jason Schreier'ın kaynakları aracılığıyla öğrendiği bilgiye bakılırsa durum hiç de öyle değilmiş. Bir diğer deyişle Lockhart kod adlı model mevcudiyetini sürdürüyor.

Şimdilik pek bir detay bulunmamakla birlikte, bu iki model (Anaconda ve Lockhart) arasındaki performansın bir hayli fark edeceği söyleniyor. Jason Schreier bunu Xbox One S ve Xbox One X modellerini örnek vererek açıklıyor: Anaconda = Xbox One X ve Lockhart = Xbox One S (Xbox One S All Digital Edition). Bununla birlikte Lockhart modelinde de SSD ve mevcut nesildeki konsollara göre daha hızlı bir işlemcinin bulunacağı söyleniyor.

Kaynaklardan aktarılan bilgilerin arasında Anaconda için 4K 60 FPS ve Lockhart için de 1440p 60 FPS hedeflendiği yer alıyor. Bunu elbette her oyundan beklememek lazım. Malumunuz şu an piyasanın en kuvvetli konsolu olan Xbox One X, donanımına rağmen her oyunu gerçek 4K 60 FPS akıcılığında çalıştırmıyor. Öte yandan Project xCloud ve Xbox Game Pass servislerinin her iki modelde de yer alacağı söyleniyor.

Bu arada, enteresan bir bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Bildiğiniz gibi PlayStation 5 konsolunun geliştirici kiti çoğu geliştiriciye gönderildi ve halihazırda da yeni nesil oyunların geliştirilmesine başlandı ama Microsoft tarafında bu yönden büyük sıkıntılar yaşanıyormuş. Öyle ki yeni nesil Xbox konsolunun geliştirici kitinin çoğu geliştiriciye ulaşmadığını dile getiriyorlar ama buna rağmen ne tür teknik özelliklerin hedefleneceği hakkında kabaca bilgiye sahiplermiş.