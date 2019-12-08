Yeni Nesilde PlayStation 5 Pro Modelini Görebiliriz

Teknoloji eskiye oranla artık daha hızlı gelişiyor ve bunun oyun konsollarına etkisini mevcut nesillerde görüyoruz. PlayStation 4 ve Xbox One modellerinin 2013 yılının son çeyreğinde satışa sunulmalarının üzerinden geçen sürede teknolojik anlamda geri kalmaya başlamışlardı. Hal böyle olunca Sony ve Microsoft çareyi ara nesil olan PlayStation 4 Pro ve Xbox One X konsollarını satış sunmakta bulmuştu.

İlk defa bu nesilde karşımıza çıkan bu ara modellerden sonra akıllarda tabii ki bu durumun bir gelenek haline gelip gelmeyeceği sorusu belirmişti. Görünen o ki gelecek. En azından Sony cephesinde bu böyle olacakmış gibi görünüyor. PlayStation 5 konsolunun çıkışı sonrasında, Japon teknoloji devi karşımıza PlayStation 5 Pro ile çıkabilir.

Hatırlayacağınız üzere birkaç ay önce PlayStation 5 Pro konusu gündeme gelmişti ama bir rapora dayalı olarak gündeme geldiği için şüpheli olarak nitelendirmemize neden olmuştu. Bu defa ise Game Informer sitesinin SIE Donanım Mühendisi ve İşlem Başkan Vekili Masayasu Ito ile yaptığı bir röportaj var.

Röportaj sırasında Ito, hızla gelişen teknolojiye bağlı olarak konsolların yaşam döngülerinin kısaldığını ve modalarının daha çabuk geçtiğini dile getirdi. Bu bağlamda, görünüşe göre PlayStation 4 Pro da PlayStation 5 için yapılacak olan planlamada bir denek olarak kullanılmış.

"Geçmişte, yeni bir platform için döngü yedi ile on yıl arasındaydı ama teknolojinin hızlı gelişimi ve evrimi karşısında altı veya yedi yıl döngüsüne girdi." diyen Ito, "Bu durumda teknolojinin hızlı gelişimini tam anlamıyla yakalayamayız, bu nedenle düşüncemiz şu ki PS5 gibi bir platform için döngü altı veya yedi yıl olabilir. Ama donanımın kendisini değiştirebilmeli ve taknolojideki gelişmeleri entegre etmeliyiz. Bunun arkasındaki düşünce buydu ve bu düşüncenin sınaması da PS4 yaşam döngüsünün ortasında çıkan PS4 Pro idi." diyerek devam etti.

Bu açıklama elbette PlayStation 5 Pro modelinin doğrudan bir duyurusu değil ama Masayasu Ito mevcut nesilde olduğu gibi yeni nesilde de bir ara model görebileceğimizi ima etmiş oldu diyebiliriz.