Yeni Nesiller Yirmilik Dişler Olmadan Doğabilir

Yeni bir araştırmaya göre bebeklerin çoğu artık yirmilik dişler olmadan doğuyor. Bebeklerin büyük bir kısmınının yirmilik dişsiz doğması, gelecekteki nesillerin 20'lik dişe olan ihtiyacının tamamen kaybolmasına sebebiyet verebilir. Konu ile ilgili yapılan araştırmaya göre sorunun kaynağı insanların yemekleri çok fazla işlemesine dayanıyor. İşte yeni nesillerin gelecekte maruz kalabileceği sorun ile ilgili insanların merak ettiği bütün ayrıntılar!

Gelecek Nesillerin Yirmilik Dişler İhtiyacı Olmayabilir

Avustralya'daki bilim insanları, kısa bir süre önce insanlarda birkaç değişikliğin meydana geldiğini keşfetti. Adelaide Flinders Üniversitesi'nden Dr.Teghan Lucas, insanların gıdalarla ilgili yaptığı değişikliklerden ötürü insan yüzünün eskiye kıyasla çok daha kısa bir hal almaya başladığını belirterek gelecek nesillerin dişler için çok daha küçük bir çene yapısına sahip olacağını ileri sürdü. Prof. Dr. Teghan Lucas, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanlar ateşi kullanmayı ve yiyecekleri gititkçe daha fazla işledikçe yirmilik dişler ihtiyacı ortadan kalkıyor. Pek çok insan 20'lik dişleri olmadan doğuyor" ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibi ayrıca insanların kol ve bacaklarındaki ek kemiklerin, küçük yüzün ve ayaklardaki iki veya daha fazla kemiğin anormal bir şekilde bağlantılı olmasının gittikçe daha yaygın bir şekilde görünen bir durum haline geldiğini tespit etti. Dr. Teghan Lucas'ın Adelaide Üniversitesi profesörleri Maciej Henneberg ve Jaliya Kumaratilake ile birlikte yaptığı araştırmanın sonucunda 19. yüzyılın sonlarından bu yana medyan arter prevalansında önemli bir artış olduğu ortaya koyuldu. Bebek rahimdeyken oluşan arter, ön kollara ve ellere kan sağlayan ana damardır ancak hamilelik sırasında yerini radiyal ve ulnar arterler alır.

Arterin yetişkinlerdeki yaygınlığının arttığını belirten Dr. Lucas, "Arterin yetişkinlerdeki yaygınlığı anatomistler tarafından 18. yüzyıldan bu yana izleniyordu. Bizim yaptığımız çalışma ise arterin yetişkinlerdeki yaygınlığının arttığını açık bir şekilde gösteriyor" dedi ve arterin yetişkinlerdeki yaygınlığı ile ilgili yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti:

"1880'lerin ortalarında doğan insanlarda yaygınlık yüzde 10 civarındayken 20. yüzyılın sonlarında doğan insanlarda yüzde 30 oldu yani söz konusu evrim ise bu oldukça kısa süre içerisinde yaşanan önemli bir artış. Bu artış, medyan arter gelişiminde rol oynayan genlerin mutasyonlarından veya hamilelik esnasında annelerde görülen sağlık sorunlarından veya her ikisinden de kaynaklanıyor olabilir. Bu böyle devam ederse 2100 yılına kadar insanların büyük bir kısmında ön kol medyan arteri olacak."