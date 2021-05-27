OLED Ekranlı Yeni Nintendo Switch Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Yeni Nintendo Switch modelinin çıkış tarihi ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Bloomgerg tarafından konu ile ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Peki, Japonya merkezli teknoloji devinin üzerinde çalıştığı taşınabilir konsol ne zaman çıkacak? Merak edilen detaylar haberimizde.

Yeni Nintendo Switch Ne Zaman Çıkacak?

Japonya merkezli teknoloji devi Nintendo'nun üzerinde çalıştığı yeni taşınabilir konsol modelinin ne zaman çıkacağına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre yeni Switch modeli eylül ya da ekim ayında piyasaya sürülebilir.

OLED ekranlı Switch modelinin üretimine temmuz ayından itibaren başlanacağı belirtiliyor. Bloomberg, yeni modelin E3 2021 etkinliğinden önce tanıtılacağını iddia ediyor. E3 2021 etkinliği bu yıl 12 Haziran tarihinde başlayacak. Dolayısıyla Nintendo, yeni modeli haziran ayının başlarında resmi olarak duyurabilir.

Nintedo tarafından ortaya atılan iddialar ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Bu sebepten ötürü söz konusu iddiaların gerçek olmama ihtimali de bulunuyor. Japonya merkezli teknoloji devinin çok yakında açıklama yapması bekleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre 7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak cihazda 4K TV çıkış desteği yer alacak. Yeni modelin ekranını Güney Koreli Samsung firmasının üreteceği ileri sürüldü. Cihazda ayrıca NVIDIA tarafından geliştirilen Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) teknolojisinin bulunacağı iddia ediliyor.

En Çok Satan Nintendo Switch Oyunları Listesi

Animal Crossing: New Horizons – 20.85 milyon (32.630.000) Mario Kart 8 Deluxe – 10.62 milyon (35.390.000) Super Mario 3D All-Stars - 9.01 milyon (9.010.000) Ring Fit Adventure - 7.38 milyon (10.110.000) Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 5.59 milyon (5.590.000) Super Smash Bros. Ultimate - 5.01 milyon (23.840.000) The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 4.86 million (22.280.000) Super Mario Party - 4.69 milyon (14.790.000) New Super Mario Bros. U Deluxe - 3.84 milyon (10.440.000) Pokémon Sword and Pokémon Shield - 3.73 milyon (21.100.000)

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