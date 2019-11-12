Yeni Nissan Micra Ülkemizde Satışa Sunuldu!

Nissan, yeni Micra modelini uzun bir aradan sonra Türkiye'de satışa sundu. İşte yeni Nissan Micra!

Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan, uzun bir süre önce ürettiği ve tanıttığı modeli 5.nesil Nissan Micra'yı sonunda Türkiye'de satışa sundu. Nissan'ın B segmenti hatchback modeli yeni Micra, geliştirilen yapısı ve tasarımı ile ülkemizde satışa sunuldu. Öncelikle tasarımına göz attığımızda gerçekten gelişmiş bir araç olduğunu görüyoruz. Önceki nesilde daha basit bir tasarımla gelen Micra, bu versiyon ile günümüz araçlarını yansıtıyor. Tabii yakışıklılığı da beraberinde getiriyor.

Yine tarz belirtmek amacı ile dış rengi iç trimlerde taşıyan Micra, iç kısımda direksiyonu ile dikkat çekiyor. Öncekine nazaran daha güzel koltuk tasarımına sahip olan yeni Micra'nın klima ızgaraları ve klima kontrol ünitesi gerçekten hoş duruyor. İç kısımdaki malzeme kalitesi ise B segment araçlarla eşdeğer nitelikte.

Motor olarak şu anda 1.0 litrelik bir motor ile karşımıza çıkan yeni Micra, 5 ileri manuel ve 7 ileri otomatik CVT şanzıman seçenekleri sunuyor. Aracın fiyatları ise aşağıdaki gibi: