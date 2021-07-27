Yeni Nokia 6310 Tanıtıldı! Efsane 20 Yıl Sonra Geri Döndü

Yeni Nokia 6310 modern zamanlara uygun özellikleri ile tekrar piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Nokia markasını yakın zaman önce satın alan HMD Global, 20 yıl önce piyasaya çıkan efsane modeli geri getirmeye karar verdi. Modern teknolojilere uyarlanan model, bomba özelliklerle döneceği açıklandı.

Microsoft tarafından satın alındıktan sonra akıllı telefon trendine ayak uyduramayan Nokia, tuşlu telefon dönemindeki dominantlığını hızla kaybetmişti. Microsoft'un WindowsPhone diretmesinin sonuç vermemesi, piyasanın Android ve iOS tarafından ele geçirilmesi ile Nokia geri planda kalmıştı.

WindowsPhone geliştirme sürecinden ayrılacağını açıklayan Microsoft, Nokia ismini ise deyim yerindeyse satılığa çıkarmıştı. Bu kararın ardından köklerine dönmek isteyen şirketin eski çalışanları, HMD Global adını verdikleri şirketle birlikte Nokia'nın marka haklarını satın almışlardı.

Yeni Nokia 6310 Özellikleri

HMD Global, Android tabanlı amiral gemisi telefonlarının yanı sıra tuşlu telefonlara da odaklanma kararı almıştı. Çok beğenilen eski modelleri, yenileyerek tekrar piyasaya süren şirket, beklemediği geri dönüşler almışlardı. Çok yüksek satış rakamları ile tuşlu telefonlardan beklemediği bir verim alan Nokia, yeni modeller tanıtmaya başlamıştı. Tanıtılan en yeni model ise 6310 oldu.

Yirmi yıl kadar önce piyasaya sürülen ve neredeyse herkesin bir kere kullandığı 6310, küçük rötuşlarla geri dönüyor. Android işletim sistemine geçen telefon, bu işlem sisteminin özelliklerini destekleyecek donanımsal yeterliliğe de kavuşuyor. Yeni modelin özelliklerinin tamamı ise aşağıdaki gibi

Ekran: 2.8-inç reknli ekran

İşlemci: Unisoc 6531F

Bellek: 16MB RAM

Depolama Alanı: 8MB

Arka Kamera: 0.3MP, LED Flaş

Batarya: 1.150mAh

Diğer Özellikler: Bluetooth 5.0, Wi-Fi, çift SIM, FM Radyo

Fiyat: 60 EURO