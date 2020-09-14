Yeni Nokia Telefonları Geliyor: HMD Global Atağa Kalktı!

Büyük bir merakla beklenen yeni Nokia telefonları, HMD Global tarafından duyuruldu. Nokia 2.4 ve Nokia 3.4 modellerinin tanıtılmasının beklendiği bu etkinlik, daha şimdiden ses getirdi bile. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.

Nokia Mobile YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak olan etkinlik ile birlikte bütün Nokia modelleri tanıtılacak. Bütün cihazların Nokia 3.4 ve Nokia 2.4 olacağı söylense bile yine de henüz bu durum netleşmedi. Nokia 3.4'ün render görüntüleri ve özellikleri dikkate alındığında, ortaya bazı ipuçları çıkıyor.

Yeni Nokia telefonların özellikleri

Üçlü arka kamera kurulumu ile dikkat çeken bu modeller, herkesin yeni gözdesi olabilecek potansiyele sahip. 6,5 inçlik HD+ ekran ve 10 W şarjı destekleyen 4.000 mAh'lik bir batarya cihazlara eşlik edecek.

Bunlar içerisinde yer alacak olan Nokia 2.4; 3 GB RAM, 64 GB dahili depolama, 4.500 mAh'lik bir pil ve MediaTek P22 yonga seti gibi özelliklere sahip olmasıyla biliniyor. Nokia 3.4 ise daha farklı özelliklere sahip olacak. Snapdragon 460 yonga seti ile birlikte 3 GB RAM ve 32 / 64 GB dahili depolama bizi karşılayacak.

22 Eylül'de TSİ 18.00'da başlayacak etkinlik ile birlikte tüm bu cihazların tanıtımı yapılacak. Bu etkinliği izlerseniz, cihazlar hakkındaki yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.