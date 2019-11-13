Yeni Ödeme Sistemi Facebook Pay Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook, yeni ödeme sistemini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber saniyeler içerisinde para transferi yapılabilen yeni servisin neler sunduğuna yakından bakalım.

Facebook Pay Neler Sunuyor?

Bir süredir Facebook üzerinde çalıştığı ödeme sistemi nihayet kullanıcılar ile buluştu. Google Pay, Apple Pay ve Samsung Pay'in ardından hayatımıza yeni bir ödeme sistemi daha girdi. Facebook Pay hakkında açıklamalarda bulunan Facebook yetkilileri "rahat, güvenli ve tutarlı" sloganını kullandı.

Yeni ödeme sistemi sayesinde Facebook ve Messenger üzerinden arkadaşlarınıza veya ailenizi kolayca para gönderebilmektesiniz. Facebook Pay servisini kullanmak için öncelikle kredi kartı bilgilerinizi sisteme eklemeniz gerekiyor. Facebook eklenen kredi kartı bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanacağını vaat etmekte.

Kredi kartı bilgilerinizi sisteme ekledikten sonra Facebook Pay'i kullanmaya başlamaktasınız. Facebook Pay, Facebook'taki oyunlarda ödeme yapmak için de kullanılabilmekte. PayPay alternatifi olan Facebook Pay gelecek zamanda Instagram ve WhatsApp'a da gelecek. Facebook Pay'e güvenlik kodu ekleyerek başkalarının telefonunuzu kullanarak para transferi yapmasını engelleyebilmektesiniz.

Facebook Pay şu anda sadece Amerika'da kullanıma açık. Ödeme sisteminin ne zaman diğer ülkelerde kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor.