Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yeni Omicron Tedbirini Açıkladı

Yeni Omicron tedbiri belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yeni Omicron Tedbiri Nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşların hatırlatma dozunu yaptırabileceğini söyledi. Böylelikle üçüncü doz için bekleme süresi 3 aya indirilmiş oldu.

Bilim Kurulunun Omicron varyantının Türkiye'deki olası etkilerini değerlendirdiğini belirten Bakan Koca, yeni varyantın daha kolay bulaştığını söyledi. Bakan Koca, yeni varyantın kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmediğini ifade etti.

Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesini belirten Bakan Koca, aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtların değerlendirilmeye alındığını açıkladı.

Türkiye'de tespit edilen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması, aşılama programının başarısının bir göstergesi olduğunun altını çizen Bakan Koca, Türkiye'nin hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden bir tanesi olmasının avantajını yaşadığımızı söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs aşılarının yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Omicron Tedbiri: Belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilirler. pic.twitter.com/bYfSJKPZSQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021

Bakan Koca, Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının Türkiye'de görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlara hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşların belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse istedikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerini belirtti.

Omicron varyantı nedeniyle referans laboratuvarlarında gen sekanslama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Koca, Avrupa'da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle Türkiye'de de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebileceğini, bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozunun yapılması gerektiğini ifade etti.

Tedbirlerin geçerliliğini sürdürdüğünü belirten Bakan Koca, virüse karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.