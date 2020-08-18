Yeni Oppo A53 Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Oppo A52'nin halefi olacağı söylenen yeni Oppo A53 özellikleri gün yüzüne çıktı. İşte yeni Oppo A53 özellikleri.

Oppo A53 Özellikleri Nasıl Olacak?

6.5 inç lCD ekrana sahip olacağı söylenen Oppo A53 gücünü Snapdragon 460 yonga setinden alabilir. Akıllı telefonda 4GB ve 6GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ve 64GB ile 128GB olmak üzere de iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunabilir.

Oppo A53'ün arka tarafında üç adet kamera sensörünün olacağı konuşulmakta. 13 MP ana kamera sensörüne 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik edebilir. Cihazın ön kısmında ise 16 MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer alabilir.

5.000 mAh bataryadan besleneceği iddia edilen Oppo A53'de 18 Watt hızlı şarj teknolojisi bulunacağı da yine söylentiler arasında yer almakta.

Oppo'nun yeni akıllı telefon modelini ne zaman tanıtacağına dair herhangi bir tarih henüz ne yazık ki bulunmuyor. Cihaz hakkındaki detayların önümüzdeki haftalarda daha da belli olması bekleniyor. Oppo A53 hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden paylaşmayı ihmal etmeyin!

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