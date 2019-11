Yeni Ori and the Will of the Wisps Gösterimi The Game Awards 2019'da Yapılacak

2014 yılından bu yana düzenlenen The Game Awards şovunun bu yıl beşincisi düzenlenecek. Geoff Keighley tarafından sunulacak olan şov, 13 Aralık 2019 Cuma günü TSİ 04:30 sıralarında başlayacak. Geri sayım devam ederken, bir takım detaylar da ortaya çıkıyor. Geoff Keighley, Ori and the Will of the Wisps için şov gecesi yeni bir oynanış gösterimi yapılacağını duyurdu.

Lots of news yesterday from the @xbox team at #X019 The story continues @thegameawards TheGameAwards when Moon Studios presents a brand new look at @OriTheGame on December 12. pic.twitter.com/AhyOaBMy5e — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 15 Kasım 2019

Ori and the Will of the Wisps, 2017 yılının E3 fuarı sırasında duyurulmuştu. Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak Metroidvania türündeki oyun, Moon Studios tarafından PC ve Xbox One için geliştiriliyor ve 11 Şubat 2020 tarihinde çıkacak. 2015 yılındaki selefinin devamı olacak Ori and the Will of the Wisps, konu olarak yine Ori karakterinin hikayesini anlatacak. Nibel ormanının ötesindeki dünyayı keşfe çıkacağımız oyunda, kayıp olanlar hakkındaki gerçekleri ve karakterimizin gerçek kaderini ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Oynanış olarak platformlar arasında hareket edecek ve bulmacaları çözmeye çalışacağız. Otomatik kayıt sisteminin olacağı yeni oyunda Soul Link'ler ile uğraşmak zorunda kalmayacağız. Ayrıca oyundaki geliştirme sistemi ise Hollow Knight oyunundaki Charm sistemine yakın olan Shard sistemine benzer olacak.

Geoff Keighley, yeni Ori and the Will of the Wisps oynanış gösteriminin yanı sıra The Game Awards 2019 aday listesini önümüzdeki hafta içinde açıklayacağını duyurdu. Bakalım hangi kategoride hangi adaylar var ve bu senenin şovunda Yılın Oyunu ödülü hangi oyuna layık görülecek?