Yeni Otomobil Ses Sistemi Kalitesiyle Şaşırtacak

Alman otomotiv parçaları tedarikçisi Continental, Ac2ated Sound adında ve otomobiller için geliştirdiği yeni bir hoparlör sistemini duyurdu.

Ac2ated Sound ses sistemi, araba hoparlörleri tarafından algılanan ses miktarını yüzde 90'a kadar daha kaliteli bir hale getirerek çalışıyor. Sistem, araçta bulunan döşeme ve benzeri tüm yüzeylerin bir ses kaynağı gibi kullanılabilmesi prensibini kullanıyor.

Continental'in geliştirdiği bu sistem, geleneksel hoparlör çekirdeğine benzeyen küçük "transduser" adı verilen sensörlerden faydalanıyor. Bu sensörler, fiziksel ortam değişikliklerini algılayarak bunları ses kaynağına dönüştürebiliyor.

Söz konusu sensörler, bulundukları arabanın tüm yüzeyine entegre edilebiliyor ve mikro titreşimler yaratarak sesin şiddetini ve kalitesini artırabiliyor. Bu sayede arabanın tüm yüzeyi bir ses kaynağına dönüşebiliyor.

Ac2ated Sound ses sistemi, arabanın belli bölgelerinde farklı ses şiddetleri yaratabiliyor. Kapı içlerine yerleştirilen sensörler pes sesleri üretebilirken, ön ve arka pencere çıtaları daha tiz sesler yayabiliyor. Arabanın tavanı ve zemini gibi bölgeleri ise düşük frekanslı sesleri destekleyebiliyor.

Bildiğimiz gibi günümüzde alışılagelmiş üst düzey araba ses sistemleri (high-end), ses iletiminde geleneksel hoparlör altyapısını kullanırken, sese ağırlık katan ve arabanın içinde bulunan onlarca hoparlörden faydalanıyorlar. Bu durum, bazen oldukça rahatsız edici olabiliyor. Continental'in geliştirdiği Ac2ated Sound ses sistemi, bilinen bu sistemlerden daha net ve doğal ses kalitesi verebiliyor.

Continental, yeni teknolojisini birkaç yıl içinde piyasaya sunmayı planlıyor olsa da sistemin bir demosu, 2018 Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenecek olan CES fuarında gösterilecek.