Yeni ÖTV Kararı ile Bazı Araba Modelleri Ucuzlayacak

Yeni ÖTV kararı Resmi Gazete'de paylaşıldı. Taşıt araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi ve Resmi Gazete'de yeni kararlar paylaşıldı.

Yeni karar kapsamında motor hacmi 1600 olan araçlarla 50 kW'ya kadar elektrikli motora sahip 1800 cm3 motor hacimli hibrit araçların satışında uygulanan özel tüketim vergisine (ÖTV) esas olan matrah sınırları getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısının kararına göre, 1600 cm3 motor hacmine sahip ve yüzde 45 ÖTV dilimine dahil olan, ÖTV matrahı 85 bin TL olan araçlarda matraha esas sınır 92 bin TL'ye çıkarıldı. 85 bin TL ile 130 bin TL olanlarda ise 92 bin TL ila 150 bin TL'ye yükseltildi.

Yeni vergilendirmeyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Yapılan indirimle birlikte bazı sıfır araç fiyatları 30 bin lira ile 80 bin TL arasında düşecek." ifadesini kullandı.

Resmi Gazete'de alınan yeni kararlar ile ilgili açıklama şu şekilde:

6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Buna göre, yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

Yeni ÖTV kararı piyasayı nasıl etkiler?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç Cumhurbaşkanlığından gelen bu kararın ani bir şekilde uygulamaya koyulduğunu ve kendileri adına sürpriz olduğunu dile getirdi.

"Piyasa olarak böyle bir karar beklemiyorduk. Yapılan indirimin sıfır araç piyasasına olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Piyasada yaşanan son gelişmeler nedeniyle satın alma gücü oldukça düşmüştü. O nedenle bu kararla birlikte piyasa hareketlenecek." ifadelerini kullanan Erkoç, yeni kararın vergi matrahı birimini ele aldığını hatırlattı.

Genel Başkan Aydın Erkoç, "Sıfır araç fiyatlarında 30 bin lira ile 80 bin lira arasında bir indirim bekliyoruz. Bu karar ile birlikte vergi matrahı birimi artırıldı. 300 bin liralık bir araç yeni karar ile birlikte 250 bin TL'ye düşecek. İkinci el fiyatlarında ise ilk etapta düşüş beklemiyorum." dedi.

Öte yandan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, "Bu düzenleme sayesinde içten yanmalı motora sahip araçların anahtar teslim fiyatı 320 bin TL'ye kadar olanlarında 40 bin ile 53 bin TL arasında bir ucuzlama olacağı görülüyor." ifadelerini kullandı.