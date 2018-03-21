Yeni Overwatch Karakteri Brigitte Çıktı

Geçtiğimiz ay içerisinde Blizzard’ın yaptığı resmi açıklamanın ardından ilk kez tanıtılan, yeni Overwatch karakteri Brigitte Lindhold, bugün itibarıyla oynanabilir hale geldi.

Yeni karakter tanıtımlarını tam bir şenlik haline çeviren Blizzard, birbirinden farklı ipuçları vererek, yeni karaktere dair uzun uzadıya tartışmaların dönmesini sağlıyordu. Twitter üzerinden yayınladığı bir resim ya da internet sitesinin bir tarafına gizlenmiş küçük bir yazıyla yeni karaktere dair detaylar veren şirket, son olarak Türk oyuncuları heyecanlandırmıştı.

Overwatch’a Emre Sarıoğlu isminde bir karakter eklenebilir başlıklı haberimizde de gördüğünüz gibi Brigitte’in tanıtılmasından önce uzun süre Emre Sarıoğlu ismi dönmüş; ancak en sonunda Brigitte Lindholm resmi olarak ortaya çıkmıştı.

Torbjörn isimli bir başka karakterin kızı olduğu açıklanan Brigitte’in armor ve healing konusunda özellikleri bulunduğu aktarılırken, diğer karakterlere yardım etmek amacıyla tamir paketleri atabileceği belirtilmişti. Otomatik olarak çevresindeki karakterlere can verebilen Brigitte’in karşıdan gelen saldırıları engellemek adına bariyer açabileceği de aktarılan özellikleri arasında yer almıştı.

Destek karakteri olması açısından çok heyecan uyandırmasa da Overwatch içerisinde önemli bir eksikliği dolduracak olan Brigitte, bugün itibarıyla oynanabilir oldu. Bütün Overwatch oyuncuları için seçilebilir hale getirilen karakteri, yakın zaman sonra profesyonel maçlarda da görebileceğimiz söylendi.