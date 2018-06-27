Yeni Özellikleriyle Apple Airpods 2

Apple’ın kablosuz kulaklığı Airpods, bir takım sıkıntılar ve yüksek maliyetine rağmen kullanıcılar tarafından sevilmişti. Geribildirimler ve şikayetleri dikkate alan teknoloji devi Apple, iki yeni özelliği ve iyileştirmelerle birlikte Airpods 2’yi çıkarıyor.

Kullanıcıların çoğu fiyatını önemsemeksizin Airpods almış ve olumlu geri dönüşler yapmıştı. Tabii ki bunların yanında olumsuz geri bildirimler de olmuştu. Tüm bunları dikkate alan Apple, yeni çıkaracağı Airpods’a ses getirecek iki yeni özellik eklediğini duyurdu. Telefon görüşmesi sırasında yaşanan en büyük sorun, sesin karşıya geçmesinin yer yer zor olmasıydı. Özellikle sesin çokça olduğu mekanlarda yapılan görüşmelerde Airpods fazlasıyla zayıf kalıyordu. Bunu dikkate alan Apple’ın yaptığı ilk geliştirme, halihazırda kullanmış olduğu gürültü önleme teknolojisini kulaklığına eklemek oldu.

Yaşanan bir diğer sorunsa mesafeye bağlı olarak yaşanan kopmalar ve mesafe limitinin kısa olmasıydı. Kullanıcılar olması gerekenden az bir mesafe bile uzaklaştığında kopma sorunu yaşıyordu. Airpods 2'de, zaten eksikliği hissedilen ve azami olması gereken mesafe artırıldı. Gelecek yeni nesil Airpods’larda daha uzun mesafeden konuşulabilecek.

Önümüzdeki yıldan önce piyasaya sürülmesi beklenmeyen ürün için gelebilecek yeni geliştirmeleri size duyurmaya devam edeceğiz.