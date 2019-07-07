Yeni PES'in Neden 'eFootball PES 2020' Adıyla Çıktığı Açıklandı

Konami popüler futbol oyunu serisinin yeni üyesini geride bıraktığımız E3 2019 fuarında duyurmuştu. Duyurunun kendisi sürpriz değildi. Malumunuz FIFA serisi gibi PES serisi de senelik olarak satışa sunuluyor. Süpriz olan kısmı ise adıydı. Bildiğiniz gibi bu senenin PES oyunu eFootball PES 2020 adıyla çıkacak. Peki ama neden? Bunun nedenini tahmin etmek aslında o kadar zor olmasa gerek. Japonya menşeli yayıncı da yakın bir zaman önce yaptığı açıklama ile konuya bir açıklık getirdi.

Daha önceden Gamereactor sitesi tarafından yapılan röportaj sırasında oynanabilir demo ile ilgili detaylar veren serinin Avrupa Marka Yöneticisi Lennart Bobzien, GameSpot ile yaptığı röportaj sırasında "Yapımın tam adı eFootball: PES olacak." yorumunda bulundu ve devam etti. "Bu sene için eFootball PES 2020'yi duyurmuştuk. Gelişmekte olan elektronik spora daha fazla odaklanmak istiyoruz. Geçmişte profesyonel kulüp müsabakaları PES League ve eFootball Pro ile bunu önceden göstermiştik. İleriye yönelik olarak gelecekte daha büyük elektronic spor müsabakaları olacak. Bunu ürün isimlendirmesine dahil ederek, bir açıklamada bulunmayı ve hayran topluluğumuza, ama aynı zamanda da daha geniş bir kitleye, elektronik sporun ileriye yönelik olarak çok büyük bir rol oynayacağını göstermeyi düşündük."

Bobzien 'PES'in serinin adından hiçbir şekilde çıkartılmayacağını söylerken, yeni oyunların bundan böyle eFootball: PES adı altında geliştirileceğini de sözlerine ekledi. Bir diğer deyişle, serinin adı kalıcı olarak eFootball: PES haline getirilmiş oldu.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan eFootball PES 2020, 10 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak.