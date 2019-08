Yeni Platform Oyunu Stela'nın PAX West 2019 Fragmanı Yayınlandı

Halo Infinite oyunun geliştirilmesinde 343 Industries stüdyosuna yardımcı konumunda olan SkyBox Labs, bir yandan geçtiğimiz martayında duyurusun yaptığı Stela üzerinde çalışıyor. Platform türü oyunlar için iyi bir alternatif olacağını düşündüğümüz oyunun eğlenceli bir oynanışı var. SkyBox Labs, PAX West 2019 etkinliğinde Stela için yeni bir fragman daha yayınlandı.

Xbox One ve PC (Steam) için geliştirilmekte olan oyunda gizemli eski dünyanın son günlerine tanıklık etmekte olan genç bir kadının başından geçenler anlatılacak. Net bir çıkış tarihi olmasa da bu yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Maceramız boyunca tehlikeli mekanlardan geçecek, meydan okumaların ve iri cüsseli yaratıkların üstesinden gelmeye çalışacağız. Ayrıca karşımıza çıkacak olan bulmacaları çözmek için de çevresel faktörleri de işin içine katmamız gerekecek.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz PAX West 2019 fragmanında, duyuru fragmanında görmediğimiz The Temple Dungeons, The Caverns ve The Monastery gibi farklı mekanları da görme fırsatımız oluyor.

The Temple Dungeons tehlikeli tuzakların olduğu bir yer altı labirentiyken, The Caverns gizemli antik bir yaratığın evi ve işin kötü yanı da kendisi uyanmış. The Monastery ise bir zamanlar dünyayı kurtarmak için çabalayanların sığındığı ve dağın tepesinde olan devasa bir bina.

Stela için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.