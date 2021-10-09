Sony Büyük Bir Duyuruya Hazırlanıyor: Yeni PlayStation Oyunu Yolda!

Sony şirketinin yeni PlayStation oyunu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İrlandalı şarkıcı Éabha McMahon tarafından paylaşılan bilgilere göre Japonya merkezli teknoloji devi Sony, büyük bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. Peki, Sony, yeni video oyununu ne zaman duyuracak? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yeni PlayStation Oyunu Ne Zaman Tanıtılacak?

Sahne adı Ava olan Éabha McMahon, geçtiğimiz günlerde İrlanda radyo istasyonu WLR FM'in Lunchbox programına katıldı. Katıldığı programda Sony ile ilgili önemli bir açıklamada bulunan McMahon, Michael McGlynn ile birlikte bir PlayStation oyunu için şarkı yazdıklarını söyledi.

İrlandalı şarkıcı Éabha McMahon tarafından paylaşılan bilgilere göre Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 2021 yılının aralık ayında büyük bir duyuru yapacak. Sony, büyük duyuruyu 9 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek olan Game Awards 2021 etkinliği sırasında yapabilir.

Éabha McMahon ile Michael McGlynn tarafından hazırlanan şarkının hangi PlayStation oyunu için olduğu bilinmiyor fakat oyunun ne olabileceğine ilişkin bir ipucu bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda Twitter üzerinden bir fotoğraf paylaşılmıştı. Fotoğrafta McGlynn ile Yasunori Mitsuda yer alıyor.

Yasunori Mitsuda, 1998 yılında piyasaya sürülen rol yapma oyunu türündeki Xenogears isimli yapımda yer almıştı. Dolayısıyla Sony, Xenogears'ın remake sürümü üzerinde çalışıyor olabilir. Elbette bunun sadece bir tahmin olduğunu belirtelim. Bu sebepten ötürü teknoloji devi, farklı bir video oyunu duyurabilir.

PlayStation Plus Ekim 2021 Oyunları Listesi

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA Tour 2K21 (PS4)

Sony, geçtiğimiz günlerde yeni ücretsiz oyunları indirmeye sunmuştu. PlayStation Plus aboneleri ekim ayı içerisinde Hell Let Loose, Mortal Kombat X ve PGA Tour 2K21 isimli video oyunlarına ücretsiz olarak sahip olabilir.

PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulan oyunlardan bir tanesi olan Hell Let Loose, 27 Temmuz 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. 2. Dünya Savaşı temasına sahip olan video oyununda yalnızca çevrim içi PvP modu bulunuyor.

Black Matter Pty tarafından geliştirilen savaş oyununda karakter kişiselleştirme desteği de yer alıyor. Assault, medic, support, engineer, rifleman dahil olmak üzere birçok sınıfın bulunduğu yapımda devasa haritalarda 50'ye 50 takımların mücadelesine tanık oluyoruz. Sahip olduğu grafikler ile dikkat çeken yapım savaş atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor.