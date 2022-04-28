Yeni PlayStation Plus Sistemindeki Demoların Süresi Belli Oldu

Sony'nin daha önce yeni PlayStation Plus Premium abonelik seçeneğinin bir parçası olacağını duyurduğu zaman sınırlı oyun denemeleri hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Kaynaklara göre bu ücretsiz denemeler, satış fiyatı 34$ (33€) veya üzeri olan herhangi bir oyun için gerekli olacak ve en az iki saat sürecek. Daha önce piyasaya sürülen oyunlar veya PlayStation VR oyunları için gerekli olmayacak.

Tüm PlayStation Oyunlarına Demo Geliştirmek Geliştiricileri Zorlayabilir

Game Developer'ın ilk raporu, geliştiricilerin bu süre sınırlı denemeleri sunmalarını gerektirmenin daha küçük ekiplere önemli bir yük getirebileceğine dair endişeleri dile getirdi. Bununla birlikte Kotaku'dan Ethan Gach, PlayStation Store ekibinin zaman sınırlı oyun demolarını oluşturacağını bildirerek geliştiricilerin fazladan çalışma yapmaları gerekmediğini öne sürdü.

Source tells me PlayStation Store team will create the 2 hour timed trials for developers, so it shouldn't be extra work, though I've heard concerns from others about Sony monetizing a perk and not sharing that revenue with studios https://t.co/0fYZZSVQxq — AmericanTruckSongs8 (@ethangach) April 27, 2022

Game Developer'a göre orijinal oyunun zaman sınırlı bir dilimini sağlamak yerine bazı durumlarda orijinal içeriğe sahip özel demolara izin verilebilir ancak her iki durumda da geliştiricilerin bir oyunun satışa çıkmasından sonraki üç ay içinde bir deneme sürümünü yapması gerekecek, ayrıca en az bir yıl süreyle kullanılabilir olmaları gerekecek. Geliştiriciler, PlayStation Plus Premium abonelik seçeneğinin dışında hafta sonları ücretsiz oyun gibi kampanyalar sunmaya devam edebilecek.

Tabii bu noktada farklı görüşler de var. Kotaku, zaman sınırlı denemeler sunmanın, insanların bir oyunu satın almak yerine sınırlı bir demoyla yetinmesiyle potansiyel olarak satışların etkilenebileceği endişelerini dile getirdi.

Peki siz Sony'nin bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce geçmişte olduğu gibi oyunların demoları bu denli yaygınlaşmalı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.