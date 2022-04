Yeni PlayStation Plus Sistemindeki Demoların Süresi Belli Oldu

Sony'nin daha önce yeni PlayStation Plus Premium abonelik seçeneğinin bir parçası olacağını duyurduğu zaman sınırlı oyun denemeleri hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Kaynaklara göre bu ücretsiz denemeler, satış fiyatı 34$ (33€) veya üzeri olan herhangi bir oyun için gerekli olacak ve en az iki saat sürecek. Daha önce piyasaya sürülen oyunlar veya PlayStation VR oyunları için gerekli olmayacak.

Game Developer'ın ilk raporu, geliştiricilerin bu süre sınırlı denemeleri sunmalarını gerektirmenin daha küçük ekiplere önemli bir yük getirebileceğine dair endişeleri dile getirdi. Bununla birlikte Kotaku'dan Ethan Gach, PlayStation Store ekibinin zaman sınırlı oyun demolarını oluşturacağını bildirerek geliştiricilerin fazladan çalışma yapmaları gerekmediğini öne sürdü.

Source tells me PlayStation Store team will create the 2 hour timed trials for developers, so it shouldn't be extra work, though I've heard concerns from others about Sony monetizing a perk and not sharing that revenue with studios https://t.co/0fYZZSVQxq