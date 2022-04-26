Yeni PlayStation Plus Sisteminin Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Yenilenmiş PlayStation Plus sisteminin Türkiye fiyatları belli oldu. İşte tüm detaylarıyla yeni sistem ve Türkiye fiyatları!
Xbox, Game Pass modeline geçtiğinden beri gerek PC gerekse konsol tarafında oyuncular tarafından büyük ilgi gördü. Ekonomik olarak da oyuncuları mutlu eden sistem, geniş oyun yelpazesiyle oyuncuların yüzlerce oyuna tek kütüphaneden erişmesini sağlıyordu.
Benzer bir sistemi Sony de geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Kullanıcılar tarafından daha şimdiden büyük ilgi gören sistemin global fiyatı da oldukça makuldu. Bu noktada mevcut kur nedeniyle Türkiye fiyatının ne olacağını çözümlemek oldukça güç olsa da nihayet tüm söylentiler sona erdi ve bugün yeni PlayStation Plus sisteminin Türkiye fiyatı açıklandı.
Doğrudan PlayStation Türkiye web sitesi üzerinden paylaşılan fiyatlar şu şekilde:
PlayStation Plus Türkiye Fiyatı
- PlayStation Plus Essential: 40 TL/ay, 100 TL/üç ay, 240 TL/yıllık
- PlayStation Plus Extra: 60 TL/ay, 165 TL/üç ay, 400 TL/yıllık
- PlayStation Plus Deluxe: 70 TL/ay, 190 TL/üç ay, 460 TL/yıllık
Daha önce yeni sistemin bölgesel beklenen lansman tarihlerini de sizlerle paylaşmıştık. Bu tarihler hâlâ geçerliliğini koruyor ve PlayStation Türkiye web sitesinde görünen tarihe bakılırsa yeni PlayStation Plus sistemi ülkemize 22 Haziran'da giriş yapacak.
Sony Yeni PlayStation Plus Hizmetinin Kullanıma Sunulacağı Tarihleri Açıkladı
Sony, yepyeni üç farklı üyelik seçeneği bulunan PlayStation Plus hizmeti için hedeflediği lansman tarihlerini açıkladı.
Yenilenmiş PlayStation Plus Sistemi
PlayStation Plus Essential
PlayStation Plus üyelerinin mevcut sistemde sahip olduğu avantajların aynılarını sağlıyor.
- İki aylık indirilebilir oyunlar
- Özel indirimler
- Oyun kayıtları için bulut depolama
- Çevrim içi çok oyunculu modlara erişim
PlayStation Plus Extra
- Essential üyelik seçeneğinin sahip olduğu avantajların aynılarını sağlar.
- PlayStation Studios ve üçüncü parti ortaklarımızdan satış rekorları kıran oyunlar da dâhil olmak üzere en eğlenceli PS4 ve PS5 oyunlarından 400'e kadar oyunun bulunduğu kütüphaneye erişim imkânı sağlar.
PlayStation Plus Deluxe
- Essential ve Extra üyelik seçeneklerinin sahip olduğu avantajların aynılarını sağlar.
- Bulut yöntemiyle sunulan PS3 oyunları, orijinal PlayStation, PS2 ve PSP nesillerinden hem yayın hem de indirme seçenekleriyle sunulan, sevilen klasik oyunların bir kataloğu dâhil olmak üzere ekstra 340 oyuna erişim imkânı sağlar.
- PlayStation Now'ın mevcut olduğu pazarlarda Extra ve Premium üyelik seçeneklerinde sunulan orijinal PlayStation, PS2, PSP ve PS4 oyunları için streaming servisli oyun imkânı sağlar. Kullanıcılar, PS4 ve PS5 konsollarını ve PC'yi kullanarak oyunları stream edebilirler.
- Kullanıcılar zaman sınırlı oyun deneme sürümlerine erişebilecek böylece satın almadan önce belirli oyunları deneyebilecekler.
YORUMLAR