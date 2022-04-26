Yeni PlayStation Plus Sisteminin Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xbox, Game Pass modeline geçtiğinden beri gerek PC gerekse konsol tarafında oyuncular tarafından büyük ilgi gördü. Ekonomik olarak da oyuncuları mutlu eden sistem, geniş oyun yelpazesiyle oyuncuların yüzlerce oyuna tek kütüphaneden erişmesini sağlıyordu.

Benzer bir sistemi Sony de geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Kullanıcılar tarafından daha şimdiden büyük ilgi gören sistemin global fiyatı da oldukça makuldu. Bu noktada mevcut kur nedeniyle Türkiye fiyatının ne olacağını çözümlemek oldukça güç olsa da nihayet tüm söylentiler sona erdi ve bugün yeni PlayStation Plus sisteminin Türkiye fiyatı açıklandı.

Doğrudan PlayStation Türkiye web sitesi üzerinden paylaşılan fiyatlar şu şekilde:

PlayStation Plus Türkiye Fiyatı

PlayStation Plus Essential: 40 TL/ay, 100 TL/üç ay, 240 TL/yıllık

40 TL/ay, 100 TL/üç ay, 240 TL/yıllık PlayStation Plus Extra: 60 TL/ay, 165 TL/üç ay, 400 TL/yıllık

60 TL/ay, 165 TL/üç ay, 400 TL/yıllık PlayStation Plus Deluxe: 70 TL/ay, 190 TL/üç ay, 460 TL/yıllık

Daha önce yeni sistemin bölgesel beklenen lansman tarihlerini de sizlerle paylaşmıştık. Bu tarihler hâlâ geçerliliğini koruyor ve PlayStation Türkiye web sitesinde görünen tarihe bakılırsa yeni PlayStation Plus sistemi ülkemize 22 Haziran'da giriş yapacak.

Yenilenmiş PlayStation Plus Sistemi

PlayStation Plus Essential

PlayStation Plus üyelerinin mevcut sistemde sahip olduğu avantajların aynılarını sağlıyor.

İki aylık indirilebilir oyunlar

Özel indirimler

Oyun kayıtları için bulut depolama

Çevrim içi çok oyunculu modlara erişim

PlayStation Plus Extra

Essential üyelik seçeneğinin sahip olduğu avantajların aynılarını sağlar.

PlayStation Studios ve üçüncü parti ortaklarımızdan satış rekorları kıran oyunlar da dâhil olmak üzere en eğlenceli PS4 ve PS5 oyunlarından 400'e kadar oyunun bulunduğu kütüphaneye erişim imkânı sağlar.

PlayStation Plus Deluxe