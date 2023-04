Sony'den Yeni PlayStation Showcase Etkinliği: Tarih Ortaya Çıktı!

Sony'nin Geoff Keighley'in yakın zamanda duyurduğu Summer Game Fest 2023'ten önce yeni bir PlayStation Showcase yayınlayacağı ortaya çıktı.

Tanınmış gazeteci Jeff Grubb'ın birkaç saat önce Twitter'da açıkladığı bu bilgiye göre Sony, Summer Game Fest öncesi bir PlayStation Showcase yayınlayacak ancak henüz kesin bir tarih belirtilmiş değil.

Şu anda bildiğimiz tek şey Sony'nin etkinliğinin 8 Haziran'dan önce gerçekleşeceği yönünde. Özellikle E3'ün de iptal edilmesiyle bu bilginin doğruluğuna muhtemel gözüyle bakılıyor. E3 organizatörleri birkaç gün önce "Sektörümüzün büyüklüğünü, gücünü ve etkisini sergileyecek şekilde yürütmek için gerekli olan sürekli ilgiyi toplayamadık." diyerek E3'ü iptal ettiklerini açıklamışlardı.

