Sony'den Yeni PlayStation Showcase Etkinliği: Tarih Ortaya Çıktı!

Sony'nin Geoff Keighley'in yakın zamanda duyurduğu Summer Game Fest 2023'ten önce yeni bir PlayStation Showcase yayınlayacağı ortaya çıktı.

Tanınmış gazeteci Jeff Grubb'ın birkaç saat önce Twitter'da açıkladığı bu bilgiye göre Sony, Summer Game Fest öncesi bir PlayStation Showcase yayınlayacak ancak henüz kesin bir tarih belirtilmiş değil.

Şu anda bildiğimiz tek şey Sony'nin etkinliğinin 8 Haziran'dan önce gerçekleşeceği yönünde. Özellikle E3'ün de iptal edilmesiyle bu bilginin doğruluğuna muhtemel gözüyle bakılıyor. E3 organizatörleri birkaç gün önce "Sektörümüzün büyüklüğünü, gücünü ve etkisini sergileyecek şekilde yürütmek için gerekli olan sürekli ilgiyi toplayamadık." diyerek E3'ü iptal ettiklerini açıklamışlardı.

Yeni PlayStation Showcase Etkinliğinde Ne Görebiliriz?

E3 is dead, and I killed it. And now I'm going to honor it by holding it up Weekend At BerniE3's-style alongside Jeff Grubb's #summergamemess



Thank you to all of the Jeff Grubb's Summer Game Mess partners for participating whether you want to or not.



LET'S FUCKING GOOOOO pic.twitter.com/qewAmVOVkZ — Grubb (@JeffGrubb) March 31, 2023

Eğer bu bilgi doğruysa Sony'nin yaklaşmakta olan Spider-Man 2'den daha fazlasını ve Naughty Dog'un yaklaşmakta olan bağımsız çok oyunculu oyunu hakkında ihtiyaç duyulan bazı bilgileri göstermesi mantıklı görünüyor.

Insomniac'ın Spider-Man devam oyununun bu yılın sonlarına doğru yayınlanmasının planlandığını biliyoruz ancak Sony henüz resmî bir çıkış tarihi açıklamadı. Geçtiğimiz ay Spider-Man 2'de Venom'u seslendiren aktör, oyunun bu Eylül ayında piyasaya çıkacağını ve "büyük tanıtımın" bu Ağustos ayında yapılacağını öne sürmüştü. Bu yılın Ocak ayında Peter Parker'ın seslendirme sanatçısı Yuri Lowenthal devam oyununun hem büyük hem de şaşırtıcı olacağını belirtmişti.

Sony'nin söylentilere konu olan PlayStation etkinliği hakkında daha fazla bilgi gelir gelmez sizleri bilgilendireceğiz.