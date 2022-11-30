Yeni Pokemon Oyunu 3 Günde Büyük Bir Rekor Kırdı!

Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Pokemon Scarlet and Violet'le birlikte pek çok Pokemon sever Pokemon avına dâhil olurken, oyunun satışları Nintendo'yu mutlu etmiş gibi görünüyor. Öyle ki yalnızca 3 günde elde edilen satış şirket için de büyük bir rekor hâline geldi.

3 günde 10 milyon oyuncuya ulaştığı bildirilen Pokemon Scarlet and Violet, Nintendo'nun son dönemdeki en büyük başarılarından biri konumunda. Üstelik oyun bu başarıya kusursuz bir performans sağlayarak gelmedi.

Nintendo ve sahip olduğu markaların gücü satışlara büyük etki etmiş olmalı ki oyuncular sorunlar nedeniyle Nintendo'nun kapısını epey bir çalıyor.

Oyun Sorunlarla Çıksa da Satışları Oldukça İyi

Oyunun eleştirilerinin çoğu olumsuz, keza oyunun genel bir performans sorunundan ve içerik sıkıntılarından bahsediliyor. Çareyi Twitter ve Reddit gibi sitelere koşmakta arayan oyunculara Nintendo zamanla çözeceğinin garantisini verdi.

Pokemon Scarlet and Violet, açık dünya keşif oyunuyla Pokemon fanlarının şu anda en büyük gözdesi ve Nintendo oyunun sorunlarını çözmeyi başarırsa uzun süre daha bu oyuncu sayısını kaybetmeyecek gibi görünüyor.