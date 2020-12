Yeni Prince of Persia Oyunu Switch için Yeniden Listelendi

Yeni Prince of Persia oyunu Switch versiyonu ile bir kez daha gündeme geldi. Resmi duyuru yakın bir zamanda yapılacakmış gibi görünüyor. Detaylar haberimizde.

Önümüzdeki sene kısmen yeni bir Prince of Persia oyunu ile buluşacağız. Kısmen diyoruz, çünkü bahsi geçen esasında son üçlemenin ilk oyununun yeniden yapımı oluyor. Sızdırılmasının ardından son Ubisoft Forward yayını sırasında duyurulmuş olan Prince of Persia: The Sands of Time Remake, 18 Mart 2021 tarihinde PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. PlayStation 5 ve Xbox Series geçişi yaptığınızda da geriye uyumluluk desteği ile oynayabileceksiniz.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake resmi olarak duyurulmadan önce, Guatemala menşeli bir perakendeci olan MAX tarafından listelenmesi ile ortaya çıkmıştı. Detaylara göre Kasım ayında çıkacağı iddia edilen oyunun, sadece PlayStation 4 ve Switch versiyonları listelemeye dahil edilmişti. Resmi duyurunun gerçekleşmesinden sonra ise Ubisoft Fransa Twitter hesabı, perakendecinin listelemesini doğrularcasına oyunun Nintendo konsolu için de satışa sunulacağını belirtmişti. Ancak bu paylaşım, kısa bir süre sonra kaldırılmıştı. Aynı şekilde duyuru ile eş zamanlı olarak açılan ön-siparişlerin arasında platform seçimi kısmında bu platform da yer almıştı, ama bu da kısa bir süre sonra geri çekilmişti. Her ne kadar resmi duyurusu Switch için herhangi bir şey söylenmemiş olsa da, belli ki kullanıcıları yeni oyundan mahrum kalmayacaklar. Peki resmi duyuru ne zaman gelecek? Görünüşe göre yakın bir zamanda müjdeli bir haber ile karşılaşabiliriz.

Yeni Prince of Persia Switch için de Geliyor Mu?

Yakın bir zaman önce ise Nintendo konsoluna sahip olanları mutlu edecek önemli bir gelişme yaşandı. Prince of Persia: The Sands of Time Remake oyununun Switch versiyonu yeniden karşımıza çıktı. Hem de Fransız yayıncının çevrimiçi mağazasında. İşin ilginç yanı, biz bu haberi yazarken halen duruyordu. Sonradan kaldırılacak olmasına karşın, aşağıya bir de ekran görüntüsü bırakalım.

Sizin de gördüğünüz üzere, şu an için stokta bulunmuyor olsa da fiyatı $39.99 olarak belirlenmiş. Resmi duyuru yakın bir zamanda yapılacakmış gibi görünüyor ama henüz Ubisoft herhangi bir açıklamada bulunmuş değil. Gelişmeleri takipte olacağız.