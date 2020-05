Yeni Prince of Persia, Yakında Duyurulabilir

Geçtiğimiz günlerde Prince of Persia serisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşanmıştı. Ubisoft bünyesindeki oyunların alan adı kayıtlarını yapan Gandi.net sitesinde, 4 Mayıs 2020 tarihinde Prince of Persia 6 için yapılmış olan bir kayıt keşfedilmişti. Bu gelişme elbette bizleri heyecanlandırmıştı. Çünkü, yıllardan sonra yeni bir seri oyununun geleceğine dair bir işaret almıştık. Bundaki en büyük dayanağımız ise resmi duyurusu öncesinde yine aynı site üzerinde keşfedilen Assassin's Creed Valhalla kaydı.

Peki resmi duyuru ne zaman gelebilir? Yakın mıdır yoksa uzak mıdır? Bunu henüz bilmiyoruz. Resetera kullanıcısı ve bilgi sızdırmada güvenilir olan Okabe, birkaç hafta sonra beklenen duyurunun yapılacağına işaret etti.

Yeni Prince of Persia, Birkaç Hafta İçinde Duyurulabilir

Yine geçtiğimiz günlerde keşfedilip de gündeme oturan Prince of Persia: Redemption oynanış videosu üzerine tartışmaların yapıldığı konu başlığında, bir kullanıcı serinin çok uzun zamandır sessiz olmasından dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirmiş. Bu yoruma alıntı yapan Okabe ise "Birkaç hafta içinde görüşürüz." şeklinde bir yorumda bulunmuş.

Okabe sızıntılar konusunda güvenilir olduğu ispat edilmiş bir kullanıcı ki kendisi daha önceden Prince of Persia: Dark Babylon ile ilgili olarak çıkan söylentilerin asılsız olduğunu ortaya çıkartmıştı.

Açıkçası son günlerde Prince of Persia ile ilgili hareketlilik yaşıyoruz ve bu hareketlilik de sıradaki oyun için umut verici ama hemen hayallere de kapılmamak lazım. Prince of Persia 6 veya nihai adı her ne olacaksa, resmi olarak duyurulana kadar bekleyip de olacakları görmek en iyisi.