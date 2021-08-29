Yeni PlayStation 5 Daha Hafif Ancak Daha Fazla Isınıyor

Yeni PS5 varyantı daha fazla ısınıyor. Geçtiğimiz hafta sessiz sedasız bir şekilde satışa sunulan bu yeni PS5 modeli Japonya, Avustralya ve ABD'deki oyunculara sunuldu. Sony'nin soğutucuyu değiştirdiğini fark eden bir YouTuber ise yeni PS5'in daha fazla ısındığını söylüyor.

Bu ayın başında Avustralya, Japonya ve ABD'nin bazı bölgelerinde yeni bir tasarım ve gizemli bir ağırlık azalışıyla birlikte yeni PS5 modeli görünmeye başladı. YouTuber Austin Evans'ın paylaştığı yeni videosu sayesinde PS5'in gizemi artık çözüldü: Sony, PS5'i soğutmaya yardımcı olan soğutucuyu daha hafif bir versiyonuyla değiştirmiş.

Yeni PS5 Varyantı Daha Fazla Isınıyor

Evans'a göre yeni soğutucu, orijinalinden önemli ölçüde daha küçük ve 300 gramlık ağırlık azalmasına yol açıyor. Sony'nin soğutucuyu PS5'in yaşam döngüsünde neden bu kadar erken bir tarihde değiştirdiği açık değil, ancak Evans kendi ünitesinin daha sıcak çalıştığını belirtiyor. Videodaki bilgilere göre arka sıcaklıklar yaklaşık 3 ila 5 derece daha yüksek, yine de bu, üretim varyantına da bağlı olabilir.

Sony, PS5'i soğutmak için yeni bir soğutucu kullanıyor ve konsolda, vapor chamber (buhar odası) ile aynı düzeyde performans almak için tasarlanmış bir şekle ve hava akışına sahip ısı borusu bulunuyor. Soğutucu, sert bakır ve alüminyum plakadan oluşuyor, PS5'in içinde önemli miktarda yer kaplıyor ve genel boyutun artışına büyük ölçüde katkıda bulunuyor.

Sony'nin soğutucu gibi kritik bir parçanın boyutunu küçülttüğünü görmek ilginç ve bunun, şirketin daha küçük bir PS5 modeli üzerinde çalıştığının ilk işareti olabileceği düşünülüyor. Bildiğiniz üzere PS5, modern tarihin boyut olarak en büyük oyun konsoludur.

Evans, kaydettiği ekstra sıcaklık nedeniyle değişikliklerin PS5'i daha da kötüleştirdiği sonucuna varıyor. Evans videoda yaptığı açıklamada, "En azından termaller ve soğutma için bunun daha kötü bir konsol olduğuna dair herhangi bir argüman olduğunu düşünmüyorum. Sony'nin yerinde olsam PS5'i piyasaya sürmeyi tercih ederim." dedi.

Revizyon, tam da Sony'nin PS5'in 499 dolarlık sürümünü artık zararına satmadığını açıklaması ve geçen yılki raporların ardından, Sony'nin kısmen pahalı soğutma çözümü sayesinde PS5 maliyetlerini düşük tutmak için mücadele ettiğini ortaya koymasıyla geldi. Evans, yalnızca PS5'in Digital Edition sürümünün içini açtı, bu nedenle Sony'nin soğutma ünitesini bir disk sürücüsü ile değiştirip değiştirmediğinden emin değiliz.