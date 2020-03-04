Yeni PS5 Tasarımı Aklınızı Başınızdan Alabilir

PS5 tasarımı konusunda her geçen gün yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyordu. Bugün itibarıyla yeni nesil oyun konsolunun harikalar yaratacak yeni bir detayı gün yüzüne çıktı. Sony, PlayStation 5 için hazırlıklarına devam ederken, bazı ön detaylar açıklanmaya başlandı.

Bu yıl, Korona virüsü salgını nedeniyle, şirketlerin çoğu, planladıkları ürün lansmanlarını ertelemek ya da iptal etmek durumunda kaldılar. Sony şirketinin PS5 tanıtımıyla ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyordu. Şirket, planladığı gibi PS5 için tanıtım toplantısını gerçekleştirebilir ya da Microsoft'un Xbox Series X tasarımı için yaptığı gibi, PS5 ile ilgili bilgileri bölümler halinde paylaşabilir. Sony, tanıtım için hangi yolu seçerse seçsin, yakında PS5 tanıtımının gerçekleşmesi bekleniyor.

PS5 tasarımı konusunda yeni iddialar

Konsept konsolun en benzersiz özelliğini daha iyi vurgulayan, YouTube'da yeni bir video ortaya çıktı.

Sony'nin bu benzersiz konsolu V şekliyle tasarlandı. Tasarım için patent bile alan Sony şirketi, V tasarım ile ilgili pek olumlu yorum almadı. Özel yapı panoların, bir soğutma sisteminin ve diğer bileşenlerin benzersiz bir V şekline nasıl sığacağı merak konusu.

PS5 maketi, oynattığınız oyunlar için animasyon yükleme, oyuncu avatarları, denetleyici pil ömrü ve logolar gibi şeyleri göstermek için ekranı kullanıyor. Yani, PlayStation'ı artık bir medya dolabına sokmanıza gerek yok, çünkü ekranda ne olduğunu her zaman görebileceksiniz.