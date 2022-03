Yeni Radyo Anteni ile Eyfel Kulesi'nin Uzunluğu Artırılıyor

Bir parça modern teknolojinin eklenmesiyle 133 yaşındaki Eyfel Kulesi'nin tarihinde dördüncü kez uzunluğu artıyor.

19,7 fit (6 metre) radyo anteni taşıyan bir helikopter kısa süre önce kulenin tepesine uçtu ve orada bekleyen mühendisler onu ünlü Paris anıtının tepesine tutturdu.

