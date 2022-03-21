Yeni Radyo Anteni ile Eyfel Kulesi'nin Uzunluğu Artırılıyor

Bir parça modern teknolojinin eklenmesiyle 133 yaşındaki Eyfel Kulesi'nin tarihinde dördüncü kez uzunluğu artıyor.

19,7 fit (6 metre) radyo anteni taşıyan bir helikopter kısa süre önce kulenin tepesine uçtu ve orada bekleyen mühendisler onu ünlü Paris anıtının tepesine tutturdu.

WATCH: The Eiffel Tower grew 6 meters after a helicopter installed a digital radio antenna at the top of France’s most iconic landmark https://t.co/JhYYV4aYUj pic.twitter.com/MiTAkJ19nC — Reuters (@Reuters) March 21, 2022

Yeni radyo anteninin eklenmesi, Eyfel Kulesi'nin artık en dipten en tepeye kadar 1.083 fit (330 metre) yükseklikte durduğu ve Fransa'nın en yüksek sekizinci yapısı olarak konumunu sağlamlaştırdığı anlamına geliyor. France24'e göre yeni anten, Fransa'nın başkenti Paris'te dijital radyo yayınları için kullanılacak.

Eyfel Kulesi'ne yapılan yeni ekleme hakkında yorum yapan kulenin işletme şirketinin başkanı Jean-Francois Martins, "Bu büyük bir gurur anı." dedi ve ikonik yapının teknolojik ve bilimsel deneylerin yapıldığı bir yer olarak köklerine geri döndüğünü belirtti.

Eyfel Kulesi'nin Geçmişi

Eyfel Kulesi, mühendis Gustave Eiffel tarafından tasarlandı ve inşa edildi. Tamamlanmasının ardından kule 1.024,6 fit (312,3 metre) yüksekliğe ulaşmasıyla birlikte 300 metreden daha yüksek bir yüksekliğe sahip ilk yapı hâline geldi. Eyfel daha kullanışlı hâle getirilme amacıyla hava durumu izleme aletleriyle donatıldı ve astronomların çalışmaları için kullanılmaları sağlanılarak anıtın ömrü uzatıldı. 1957'de ilk kez radyo ekipmanlarıyla donatıldı. Eyfel Kulesi'nin yüksekliği en son 2000 yılında, başka bir radyo anteninin eklenmesiyle 318,7 metreden 1.063 fite (324 metre) ulaşmıştı.

Açıldığı günden bu yana 250 milyondan fazla insanın ziyaret etmesiyle Eyfel Kulesi bugünlerde dünyanın en çok ziyaret edilen anıtı olarak sınıflandırılıyor.