Yeni Radyo Teleskop, Evrende Yalnız Olup Olmadığımızı Keşfedecek

Avustralya'da inşa edilen yeni bir tesis, evrendeki uzaylı yaşamını potansiyel olarak tespit edebilmeyi amaçlıyor. Dünya'nın en büyük radyo teleskobunun inşaat çalışmaları Pazartesi günü batıdaki Perth şehrinin yaklaşık 320 mil kuzeyinde başladı.

Kilometre Kare Dizisi (SKA) tamamlandığında, 2 milyar dolarlık tesis, astronomlara ve bilim insanlarına birçok değerli derin uzay verisi sağlayan 130.000'den fazla antenle tüm gözlemlenebilir evreni benzeri görülmemiş ayrıntılarla yakalayabilecek.

Antenler, gözlemlenebilir evreni 50 MHz ile 350 MHz arasındaki düşük menzilli radyo frekansları içinde tarayacak ve gördüklerini mevcut teleskoplardan 135 kat daha hızlı bir şekilde haritalayabilecek.

Radyo Teleskobun İnşası Yaklaşık Altı Yıl Sürecek

SKA Organizasyonu web sitesinde bu projeyle ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

"SKA'nın ölçeği, hem mühendislik hem de araştırma ve geliştirmede, benzersiz bir enstrüman oluşturmaya ve sunmaya yönelik büyük bir atılımı temsil ediyor. Tarihteki en büyük bilimsel projelerden biri olan SKA, projeyi hayata geçirmek için Dünya'nın en iyi bilim insanlarını, mühendislerini ve politikacılarını bir araya getirecek."

SKA, yaklaşık 200 uzaya bakan anten kullanacak Güney Afrika'daki benzer bir proje ile birlikte çalışacak. Dünya'nın en büyük radyo teleskobunu inşa etmeye yönelik uluslararası proje yaklaşık otuz yıldır benzeri projelerle karşımıza çıkıyor. Mevcut yeni inşası yaklaşık altı yıl sürecek ve bazı çalışmalar yerel topluluklara yapılan arazi anlaşmalarını içeriyor.

Bilim insanları ve astronomlar, inşaat çalışmaları bitmeden önce SKA'dan veri almaya başlayabilecekler, böylece bundan sadece dört yıl sonra bazı büyüleyici bulgulara sahip olabiliriz.