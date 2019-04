Yeni RAGE 2 Fragmanında Zorlu Düşmanlarımız Gösteriliyor

Önümüzdeki ay bu zamanlarda satışa sunulacak olan RAGE 2, hiç şüphesiz ki bu senenin en aksiyon dolu oyunlarından bir tanesi olacak. Yayınlanan hiçbirinde kısa süreli de olsa bir sakinlik göremedik. Bu durum yeni fragmanda da aynen devam ediyor. Bethesda, RAGE 2 için Everything vs. Me adıyla yeni bir fragman daha yayınladı.

d Software ve Avalanche Studios tarafından geliştirilmekte olan RAGE 2, bu senenin bir diğer kıyamet sonrası dünya temalı oyunu olacak. bir göktaşının dünyaya çarpması ile yaşanan felaketin sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Yok olmanın eşiğine gelen insanlıktan kalanların, hem kendilerine hem de dünyaya egemen olmaya çalışan The Authority topluluğuna karşı verdikleri mücadelenin konu alınacağı oyunun yeni fragmanı ise en az önceki fragmanlar kadar aksiyon dolu, ama bu defa daha önceden görmediğimiz şeyler söz konusu.

Sizin de göreceğiniz üzere senaryonun geçeceği dünyanın tehlikelerine dikkat çekiliyor ve bu tehlikelerin başında da karşı karşıya geleceğimiz Redneck Mech, Glowy Cyborg, Invisible Samurai, kafasına monte edilmiş lazer ile Cyber Crusher gibi birbirinden tehlikeli düşmanları görüyoruz. Bu düşmanlardan bilhassa görünmez samuray bizleri epey uğraştıracakmış gibi görünüyor ve yapacağımız savaşın da epey aksiyon dolu olacağına şüphe yok. Ayrıca yoluna çıkanı ezen konvoy ve ucunda dururken dikkat etmenizin gerekeceği uçurumlara da dikkat çekmeden geçmeyelim.

Keyifli seyirler dileriz!