Yeni RAGE 2 Güncellemesiyle Oyuna New Game+ Özelliği Geliyor

Bethesda, RAGE 2 için yeni bir güncelleme daha yayınladı. PlayStation 4, PC ve Xbox One için yayınlanan güncelleme oldukça zengin bir içerikle geliyor.

Yayınlanan yeni güncellemenin en önemli getirilerinden bir tanesi New Game+ özelliği. Günümüzde bazı oyunlar bu özelliği destekler halde satışa sunulurken, bazı oyunlara da özellik sonradan güncelleme ile ekleniyor. Eğer RAGE 2 oyununu bitirdiyseniz ve tekrardan ama kayıpsız başlamak istiyorsanız, daha iyi bir neden olamaz. New Game+ ile bütün silahlarınız, açtığınız yetenekler, yaptığınız geliştirmeler ve araçlarınız doğrudan yeni oyununuza aktarılacak. Bununla birlikte Bethesda Ark noktalarını yeniden ziyaret ettiğinizde küçük bir sürprizin sizi beklediğini söylüyor.

New Game+ haricinde Ironman modu, Ultra Nightmare zorluk derecesi ve eğer Twitch üzerinden yayın yapıyorsanız çeşitli ödüller de geliyor. Yeni Wasteland hilelerini söylemeden geçmeyelim. Dash yaptığınızda bütün uzuvlarınızın kontrolünü kaybettiğiniz Dash Ragdoll, düşmanlarınızı stratosfere uçuracağınız Super Knockback Cheat ve Wolfenstein temalı seslendirmelerin RAGE 2 oyununa geldiği BJ Blazkowicz Voice Pack yeni güncelleme ile gelen diğer yenilikler olacaklar.

Son olarak, ekrana gelen bildirimlerin artık oyunun duraklamasına neden olmayacağı, karanlık ortamlarda dolaşırken kullanabileceğiniz el fenerinin (etkinleştirmek için Focus'a basılı tutmalısınız) eklenmiş olması, açılış görevinde Aunt Prowley ile yaptığınız diyalogları geçebilmek, Ark eğitimlerini ve nişangah üzerindeki Damage ve Kill bildirimlerini kapatabilmek gibi iyileştirmelerin yanı sıra oyunun genelindeki bir takım hatalar da çözüme kavuşturuluyorlar.