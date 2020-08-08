Yeni Remedy Oyunu Geliştiriyor, Alan Wake ve Control Evreninde Geçecek

Yeni Remedy oyunu geliştiriyor. Şimdilik pek bir bilgi bulunmasa da, Alan Wake ve Control ile aynı evreden geçecekmiş. Bir Alan Wake 2 gelir mi dersiniz?

Alan Wake, Control ve Max Payne gibi kaliteli yapımlar ile karşımıza çıkmış olan Finlandiya menşeli geliştirici, halihazırda Smilegate Entertainment ile CrossfireX senaryo modu ve Control oyununun AWE içeriği üzerinde çalışıyor. Peki Remedy Entertainment için sırada ne var? Bunu şimdilik bilmiyoruz ama stüdyonun, oldukça heyecanlı olduğu Sam Lake tarafından yapılan açıklamadan da anlaşılabiliyor.

Son yapılan State of Play yayını sırasında AWE içeriğinin hem çıkış tarihi hem de Alan Wake karakterinin görünmesi neticesinde iki oyunun aynı evreni paylaştıkları teyit edilmişti. Bu esasen Remedy Entertainment tarafından yürütülen büyük çalışmanın küçük bir parçasıymış.

Yeni Remedy Oyunu, Alan Wake ve Control Evreninde Geçecek

Stüdyonun resmi sayfası üzerinden bir açıklama yapan Yaratıcı Yönetmen Sam Lake tarafından söylenene göre, on yılı kapsayan heyecan verici bir hayalleri varmış. Her ne kadar geliştirdikleri oyunları birbirinden bağımız bir deneyim sunuyor olsa da, hikaye, karakter, etkinlik ve bilgi bakımından bu oyunların çapraz etkinlikler ile daha büyük bir evrene açılan kapılar olmasını istiyorlarmış. Bahsi geçen evrene de Remedy Connected Universe (Remedy Bağlantılı Evren) adını vermişler.

Aradan geçen zaman içerisinde de bu hayali gerçeğe dönüştürmek için çaba sarf etmişler ve AWE de bunun ilk meyvesi olacakmış. Bu bağlamda da Control oyununa Alan Wake ile alakalı daha fazla bilgi gelecekmiş. Ayrıca bunun sadece bir başlangıç olduğu söyleniyor. Öyle ki, sıradaki oyun da bu evren ile bağlantılı olacakmış.

Geçtiğimiz aylarda Epic Games Store üzerinde Remedy Entertainment tarafından BigFish adıyla yapılmış beş adet kayıt tespit edilmiş. Bu kayıtlar muhtemelen yeni oyun ile ilgili olabilir ama öğrenmek için epey bir zaman beklememiz gerekecekmiş gibi görünüyor.