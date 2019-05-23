Yeni Renault Clio, güvenlik testlerinde büyük bir başarıya imza attı. Araçların güvenliği hakkında kullanıcılara bilgi sağlayan Euro NCAP, yeni Renault Clio için 5 yıldız verdi.

Yeni Renault Clio Tam Puan Aldı

2018 yılında daha zorlu hale getirilen standartlara göre test edilen Renault Grubu’nun en çok satan modeli, tüm segmentler dahilinde pazarın en iyi sonuçlarını elde ederek en yüksek puanın sahibi oldu. Yakında satışa sunulacak olan beşinci nesil ikonik Clio, Euro NCAP testlerinde en güvenli şehir otomobillerinden biri olmayı başardı.

Maksimum puan olan 5 yıldızı alan 22'inci Renault Grubu otomobili olan Yeni Clio, bu performansı geliştirilmiş pasif güvenlik özellikleri ve kategorisinin en kapsamlı sürüş destek sistemleri sayesinde elde etti. İttifakın yeni platformu CMF-B'yi kullanan Yeni Clio, optimize edilmiş karoserisi, yolcuların tamamına optimum destek sağlayan geliştirilmiş koltuk yapısı ve aktif gergili, yük sınırlayıcıları emniyet kemerleri ile öne çıkmakta.

Yeni Renault Clio, Güvenlik Testlerinden Beş Yıldız Aldı

Yeni Clio, zengin bir standart donanım seviyesine sahip. Bunlar: 6 adet hava yastığı, acil durum fren destekli ABS, bir kamera ve radar (bu ekipmanlar şeritte kalma yardımı, hız uyarılı trafik işareti tanıma özelliği, güvenli mesafe uyarısı ve acil durum fren destek sistemi gibi sistemlerin çalışmasına olanak sağlıyor), hız ayar ve sınırlayıcı, emniyet kemeri hatırlatıcısı (arka koltuklarda yolcu varsa, bu koltuklar için de uyarı veriliyor) ve acil durum arama. Ayrıca araçta standart olarak sunulan %100 LED ön farlar, otomatik kısa/uzun far ve kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, daha güvenli bir görüş sağlamakta.

Clio'nun yeni elektronik mimarisi sayesinde, yaya, bisikletli ve diğer araçları algılayan aktif acil fren destek sisteminin kullanılması mümkün hale geliyor. Yeni Clio, bu özelliği ile EURO NCAP AEB yaya/bisikletli kategorisinde 12 üzerinden 11 gibi yüksek bir puan elde etmeyi başardı. Yeni Clio, daha fazla güvenlik ve konfor sunmak için Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Desteği gibi özelliklerle gelişmiş sürüş destek sistemlerini sunarak otonom sürüş için ilk adımı atıyor.

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