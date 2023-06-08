Yeni Renault Clio Türkiye'de Tanıtıldı: Yola Çıkacağı Tarih Belli Oldu!

Gerçekleştirdiği ilk lansmandan bugüne kadar oldukça büyük bir başarıya imza atan, kendi segmentinin lideri haline gelen Clio; yenilenen tasarımı ve donanımı ile Türkiye'de de tanıtıldı.

Bursa OYAK Renault Fabrikası'nda üretimi tamamlanan Yeni Renault Clio; dijital ön konsolu, sportif Esprit Alpine donanım seçeneği ve etkileyici ışık imzası ile Eylül ayında Türkiye'de satılmaya başlanacak.

Yeni Renault Clio Türkiye'de!

Tamamen yeni bir tasarımla pazardaki yerini alan Renault Clio, Eylül ayından itibaren Türkiye'de yola çıkacak. Bugüne kadar dünya genelinde 16 milyondan fazla satan otomobil, dünyanın en çok satanları arasında yer alıyor.

Hem Avrupa hem de Türkiye'de "Yılın Otomobili" ödüllerini kazandı. Türkiye, dünyada en çok Clio model satılan ikinci ülke olarak yer alırken, 600 binden fazla Clio imzalı satışı da tamamlanmış.

Bursa OYAK Renault Fabrikaları'nda 3.4 milyon adetten fazla üretilen Clio model otomobil, günümüzde B-HB segmentinde satılan her iki araçtan biri olarak dikkat çekiyor.

Renault CEO’su Fabrice Cambolive:

“Dünyanın en çok satan Fransız otomobili her zaman başarılı bir model oldu. OYAK ile başarılı iş birliğimizin sonuçlarından biri olarak Türkiye, Clio için en büyük ikinci pazar konumunda yer alıyor. Bu vesileyle OYAK yönetimine teşekkürlerimi sunarım. Yeni Clio, yeni ve etkileyici ön cephesi ve daha sportif Esprit Alpine donanım seçeneğiyle, modern bir karakter sergiliyor. Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen segmentinin lider modeli Clio, yenilenen tasarım ve donanım özellikleriyle Türk kullanıcıların daha da beğenisini kazanacak.”

Yeni Clio Renk Seçenekleri