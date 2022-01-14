Sony'nin renkli yeni PS5 Dualsense modelleri artık satın alınabilir ve şimdiden tüketiciler arasında oldukça popüler olmaya başladılar bile. Yeni renkli DualSense modelleri satışa çıktı. İşte detaylar!

Renkli DualSense Modelleri Erkenden Satışta

Nova Pink ve Starlight Blue PS5 DualSense, 28 Ocak'ta ABD'de mağazalardan ve resmi online satış kanallarından alınabilecek, ancak şu anda Sony Direct Store'da beklenenden daha önce satın alıma açıldı. (isterseniz yine de Amazon'da ön sipariş verebilirsiniz). Yeni modeller şimdilik sadece İngiltere'den elde edilebiliyor. Diğer bölgelerden kullanıcılar biraz daha beklemeli veya ön sipariş vermeli.

Starlight Blue modeli, Birleşik Krallık'ta Amazon'un en çok satanlar listesinde bir numaraya yükseldi. Pembe ve mavi DualSense modelleri, Kasım 2020'den beri mevcut olan standart beyaz DualSense ve Haziran 2021'de piyasaya sürülen Midnight Black ve Cosmic Red varyantlarına katılıyor olacak. Galactic Purple'da gözünüz varsa, diğer perakendecilerde bulunmadığından Sony'nin PlayStation Direct mağazasından satın almanız gerekecek.

Stok sorunlarında stokların ne zaman yenileneceği veya ülkemize ne zaman ulaşacağı belirsizliğini koruyor. Üç PS5 DualSense rengi de, konsolunuzu özelleştirmenize olanak tanıyan yeni PS5 konsol kapaklarıyla eş renklere sahip olacak. Starlight Blue, Nova Pink, Cosmic Red, Galactic Purple ve Midnight Black sürümlerinin tümü konsol kapak renk seçenekleri arasında yer alıyor. Beyaz renk düzenine dileyen oyuncular artık veda edebilecek.

2021 oldukça hayal kırıklığı yaratan bir yıl oldu, ancak PS5 sahiplerinin bu yıl için sabırsızlıkla bekleyecekleri çok şey var. Uncharted: Legacy of Thieves Collection 28 Ocak'ta, Horizon Forbidden West ve Gran Turismo 7 ise sırasıyla 18 Şubat ve 4 Mart'ta çıkacak. Ayrıca, Sony'nin CES 2022'de paylaştığı VR kulaklığı gibi görünen PSVR 2'yi yıl sonuna doğru piyasaya sürmesini bekliyoruz.

Sony'nin önündeki en büyük engel elbette PS5 konsollarını tüketicilere ulaştırmak. Stokta PlayStation 5 birimleri bulmak hala sinir bozucu bir şekilde zor. Yine de, Sony'nin daha fazla özel DualSense ürettiğini görmek güzel. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.