Yeni Resident Evil 3 (2020) Fragmanı, Görüntüleri ve Dahası Paylaşıldı

Capcom, son State of Play yayınında sürpriz bir şekilde duyurulan Resident Evil 3 (2020) için yeni bir fragman, yeni görüntüler ve yeni detaylar yayınladı. Duyuru fragmanında Nemesis biraz geri planda kalmıştı ama bu yenisi ile kendisini daha ön planda görüyoruz. Bu sayede potansiyelini bir kez daha görme fırsatımız oluyor.

Oyun dünyasının simgesel düşmanlarından Nemesis ile simgesel kadın kahramanlarından Jill Valentine'ın mücadelesine bir kez daha tanık olacağımız Resident Evil 3 (2020), 3 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak ve bizler için gerilim dolu dakikalar da başlamış olacak. Bildiğiniz gibi Capcom, Nemesis tasarımı yaparken Mr. X ile benzer davranışlar sergileyeceğini ama daha akıllı olacağını belirtmişti. Fragmanda da bunu bir parça görebiliyoruz.

Yayınlanmış olan yeni fragmanı Türkçe altyazılı olarak aşağıdan izleyebilir ve ayrıca yeni ekran görüntülerine de yine aşağıdan bakabilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Güncel Resident Evil 3 (2020) Görüntüleri

Capcom duyuru fragmanı ve ekran görüntülerinin yanı sıra hikaye boyunca karşımıza çıkacak olan karakterler, Nemesis ve Hunter ile ilgili de bir takım detaylar paylaştı. Eğer orijinal oyunu oynamışsanız, aşağıda yazılı olanları zaten biliyorsunuz demektir ama oyunu ilk kez oynayacak olan oyuncular için haliyle bilgilendirmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Carlos Oliveria

Carlos Oliveria, hem UBCS (Umbrella Biyolojik Tehlike Önlemi Hizmeti) üyelerinden bir tanesi hem de şehirdeki afetzedeleri kurtarmak için tutulan bir paralı asker. Gerilla savaşı deneyimi olduğu için silah kullanımında usta ve bu yüzden de genellikle tehlikenin içine ilk atlayan o olacak. Hikaye boyunca onunla oynayacağınız bir kısım da olacağı için hakkında daha fazla detay öğrenmeniz de mümkün olacak.

Nicholai Ginovaef

Bir diğer UBCS birimi olan Nicholai Ginovaef, geçmişinde Rus özel kuvvetleri Spetsnaz birimiydi. Bedeli ne olursa olsun nefsine hakim olmayı ve hayatta kalmayı her şeyin üstünde tutan Ginovaef, eylemleri için ikinci kez düşünmez ve görevi tamamlamak için gereken neyse onu yapar.

Mikhail Victor

UBCS biriminin komutanı olan Mikhail Victor'ın oldukça eskiye dayanan bir Rus ordusu deneyimi var. Uğradıkları saldırıdan ciddi yaralar alarak kurtulmuş olsa da hem şehirdeki afetzedelere hem de adamlarına kurtuluş amacıyla yardım etmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Tyrell Patrick

Tyrell Patrick, deneyimli bir savaş gazisi ve iyi bir bilgisayar korsanı. Haliyle güvenlik engellerini aşabiliyor ve bilgisayar sistemlerine sızabiliyor.

Murphy Seeker

Murphy Seeker eskiden Birleşik Devletler Deniz Kolordusu üyesiydi. Pusucu tüfeği kullanımındaki yetenekleri ile UBCS ekibine katıldı. Ne var ki bir yürüyen ölü ile karşılaştığında ciddi yaralar aldı.

Brad Vickers

Eğer Resident Evil HD Remaster oyununu oynamışsanız, Brad Vickers tanıyacağınız karakterlerden bir tanesi diyebiliriz. Konak Hadisesi'nde hayatta kalmayı başaran isimlerden bir tanesiydi. Hatta kendisi helikopter ile kurtarmaya geliyordu S.T.A.R.S. üyelerini. Bununla birlikte ilk tehlike anında arkasına bile bakmadan kaçmasıyla da ünlüdür ki orijinal oyunun başında helikoptere binerek kaçmıştı ve arkadaşlarını geride bırakmıştı.

Dario Rosso

Dario Rosso, Raccoon Şehri vatandaşlarından bir tanesi. Salgında ailesini kaybettikten sonra kendisini bir ambara kapatmıştı. Jill de dahil kimseye güvenmiyor. Bunun yanı sıra şehirden kaçmak gibi bir amacı da bulunmuyor.

Gelelim oyunda karşılaşacağımız yaratıklardan baş düşmanımız Nemesis ve Hunter türüne.

Hunter

Bu yaratıklar ilk olarak orijinal Resident Evil oyununda karşımıza çıkmıştı. Oldukça seriler ve havaya zıplayarak savuşturulması zor saldırılar yapabiliyorlar. Bununla birlikte keskin tırnakları ile yakın mesafeden de ölümcül saldırılar yapabiliyorlar.

Nemesis

Resident Evil 3 (2020) oyunundaki baş düşmanımız Nemesis, Mr. X'ten farklı bir amaç ile Raccoon Şehri'ne salınıyor. Umbrella şirketinin kirli planlarını bilen S.T.A.R.S. birimlerini ortadan kaldırmak ve en başta da Jill Valentine var. Tyrant serisinden farklı olarak çatışma yönünden de oldukça gelişmiş olduğunu söyleyelim. Mesela silah kullanabiliyor ki fragmanlarda da görmüştük. Muhtemelen alev silahı da favorisi. Çünkü, her iki fragmanda sadece bu silahı kullandığını görebiliyoruz. Ancak ekran görüntülerinde simgesel roket atarı da göze çarpıyor. Nemesis ayrıca üst seviye iyileşme yeteneğine de sahip. Yani yere serdiğinizde asla arkanızı dönmeyin.

Son olarak, baş düşmanımızın kamçıları olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Bu kamçıları kullanarak uzak mesafeden güçlü saldırılar yapabiliyor veya bir şeyleri tutup kendisine doğru çekebiliyor. Uzun lafın kısası, Nemesis ile karşılaştığınız zaman bütünüyle odaklanmış olmanız lazım. Çünkü, kendisi pes etmek nedir bilmeyen bir ölüm makinesi.