Yeni Resident Evil Filmi Çıkış Tarihi Açıklandı

Yeni Resident Evil filmi çıkış tarihi hakkında resmi açıklama geldi. Video oyununun orijinal serisine göre şekillenen filmin henüz duyurulmuş bir ismi bulunmuyor olsa da filmin ne zaman seyirciler ile buluşacağı belli oldu. Filmin çıkacağı tarih, filmin konusu ve çok daha fazlası ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Yeni Resident Evil Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Orijinal video oyunu serisine göre şekillenen Resident Evil filminin henüz duyurulan bir isminin olmamasına rağmen filmin çıkış tarihi belli oldu. Paul W. S. Anderson'ın öncülüğündeki Ölümcül Deney (Resident Evil) serisinin ilk altı filminin Capcom'un Resident Evil oyun serisi ile neredeyse hiçbir ilgisi bulunmuyordu. Resident Evil Reboot'un ise altı filmden oluşan film serisinden farklı olarak video oyunu ile çok bağlantılı bir film olacağı açıklanmıştı.

İki ay önce yeni Ölümcül Deney filminin çekimlerinin tamamlandığı duyurulmuştu. Kült video oyunu serisine dayanan film, Resident Evil dünyası için başlangıç görevini üstleniyor. Bu filmin yönetmen koltuğunda 47 Meters Down ve The Strangers: Prey at Night’ın başarılı yönetmeni Johannes Roberts oturuyor.

Geçtiğimiz aylarda filmin eylül ayının başında izleyicilerle buluşturulmasının planlandığı belirtilmişti. Resmî açıklamaya göre filmin 3 Eylül 2021'de yerel dağıtımı gerçekleştirilecek ve film, ilerleyen günlerde diğer bölgelerdeki seyircilere de sunulmaya başlanacak. Henüz açıklanmış bir isminin olmamasına rağmen çekimler çoktan bitti ve paylaşılan bilgilere göre çekimler yeni tip koronavirüs şartlarına rağmen şaşırtıcı bir şekilde sorunsuz gitti.

Filmin yönetmeni, Resident Evil Reboot ile ilgili açıklamasında video oyunu serisinin ilk oyunlarındaki gibi korku atmosferinin filme hakim olacağını söylemişti. Resident Evil'ın film serisinin ilk üçünde yer alan Jovovich'in üç filminde de korku, aksiyon ve gerilim üçlüsü ön planda yer almıştı.

Seyircilerin serinin ilk üç filminde gerilmesine neden olan yönetmen, yeni filmde de bunun aynı şekilde devam edeceğinin mesajını vermiş oldu. Filmin orijinal video oyunu serisini referans almasının yeni filmi video oyunu serisi ile çok daha uyumlu bir yapım haline getireceği düşünülüyor.

Film ayrıca Claire Redfield ve Jill Valentine gibi pek çok klasik Capcom karakterine de yer verecek. Daha öncesinde de belirttiğimiz üzere film Racoon City'de yaşananların altındaki sırrı ortaya çıkarma amacıyla başlangıç görevi üstlenecek.