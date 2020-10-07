Yeni Resident Evil Filmi Detayları Ortaya Çıktı: Karakter Kadrosu Netleşiyor

Bir diğer Resident Evil filmi detayları ortaya çıktı. Karakter kadrosunun yanı sıra, hangi dönemde geçeceği de belli oldu. İşte o detaylar!

Bildiğiniz gibi Resident Evil için geçmişte Paul W. S. Anderson yönetmenliğinde çekilen altı filmlik bir seri yapılmıştı. Alice karakterinin başından geçenlerin anlatıldığı bu seri, genel olarak pek beğenilmemiş olsa da bir hayli yüksek gelir elde ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 2016 yılında vizyona giren Resident Evil: The Final Chapter sonrasında yeni bir duyuru yapan Constantin Film ki altı filmlik seri bu şirketin bünyesinden çıkmıştı, geçtiğimiz senelerde yeni bir Resident Evil filminin çekileceğini duyurmuştu.

Netflix üzerinden yayınlanacak ve Wesker çocuklarının hikayesini anlatacak olandan bağımsız olacak bu filmden uzun zamandır bir haber alamıyorduk. Bugün ise yaşanan yeni bir gelişme ile Capcom ve Constantin Film ortaklığında çekilecek olan filmden ilk detaylar da ortaya çıktı. Deadline sitesinde yer alan habere göre 1998 yılına geri dönüş yapacak ve hem Raccoon Şehri hem de Spencer Konağı ile ilgili gizleri araştıracağız. Bu defa tabana kuvvet aksiyonun aksine, korkuyu iliklerimize kadar hissedeceğimiz türden bir atmosfere sahip olacakmış.

Yeni Resident Evil Filminde Hangi Karakterleri Bulunacak?

Deadline sitesindeki haberde yer alan diğer detaylara göre, filmin senaristi ve yönetmeni, Ziyaretçiler: Gece Avı ve 47 Metre Derinde: Kafes filmleri ile tanıdığımız Johannes Roberts olacak. Yapımcılar ise Hartley Gorenstein, Tea Shop Productions şirketinden James Harris ve Robert Kulzer olacaklar.

2021 yılında vizyona girmesi beklenen filmde, oyun serisinden aşina olduğumuz birçok karakteri göreceğiz. Resmi duyuruya göre bu karakterle ve onları canlandıracak olanlar ise şöyle:

Albert Wesker - Tom Hopper

Chris Redfield - Robbie Amell

Claire Redfield - Kaya Scodelario

Jill Valentine - Hannah John-Kamen

Leon Scott Kennedy - Avan Jogia

William Birkin - Neal McDonough

Şu an için çoğu şey netleşmediği için, ilerleyen zamanlarda bu karakter kadrosuna yeni isimler katılacaktır. Mesela Leon Scott Kennedy karakterinin olduğu yerde Ada Wong eksik olmaz. Muhtemelen bu karakter için belirlenen oyuncu ile anlaşmaya varılamadığı için listeye eklenmemiş olabilir.

Ada Wong dışında Barry Burton, Carlos Oliveira Rebecca Chambers ve Sherry Birkin gibi karakterlerin de listede olmadığı görülebiliyor. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak. Takipte olacağız.