Oyuncular olarak sevdiğimiz oyunların ve oyun serilerinin beyaz perdeye taşınması elbette hoşumuza gidiyor. Her ne kadar şimdilik tam anlamıyla eş değer bir kalite ile karşımıza çıkılamamış olsa da, farklı bir perspektiften bakma imkanı sunduğu için kabul edilebilir. Bu yıl içerisinde birkaç oyun uyarlaması ile daha karşılaşacağız ve içlerinden bir tanesi de yeni Resident Evil olacak. Çekimleri yakın bir zaman önce tamamlanan yeni Resident Evil filmi tanıdık karakterler ile dolmaya devam ediyor.

Paul W. S. Anderson yönetimindeki serinin de yapımcısı olan Constantin Film tarafından bizlerle buluşturacak olan yeni Resident Evil filmi, gerek tanıdık karakterleri gerekse de işleyeceği hikaye ile oyun serisine daha yakın bir atmosfere sahip olacak. Öyle ki, 1998 yılındaki o unutulmaz geceye geri dönecek ve hem Raccoon Şehri hem de Spencer Konağı olaylarını yeniden araştırmaya başlayacağız. Bu yeni film ile tabana kuvvet aksiyonun yerine saf korkuya odaklanacak.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda filmin yapım sürecinin tamamlandığını öğrenmiştik. Alınan sıkı tedbirler COVID-19 salgınının çekimleri sekteye uğramasına engel olmuştu. Müjdeli haber de Sony Pictures Twitter hesabı üzerinden paylaşılmış ve bekleyenleri mutluluktan havalara uçurmuştu. Şimdi ise iki güzel haber daha ortaya çıktı ve filmde göreceğimiz iki karakterin daha adını öğrenmiş olduk.

Ünlü oyuncular Josh Cruddas ve Sammy Azero, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyuru ile Ben Bertolucci ve Enrico Marini karakterlerini de filmde göreceğimizi müjdelediler. Cruddas Ben Bertolucci paylaşımları yaparak rolünü duyururken, Azero ise sadece Instagram profil bilgilerini güncelleyerek bilgiyi takipçileri ile paylaştı.

#ResidentEvil fans! Had the REdiculous honour to play my first videogame/comic book character last month and though I know #BenBertolucci is way better looking than me, trust us on this one ;)



Huge thx to @ConstantinFilm and the entire team! #ResidentEvilReboot @IGN @GamesRadar pic.twitter.com/T5EshCwnYB